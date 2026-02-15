CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 15 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 15 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 15 Şubat 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar “Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle hafta sonu güncel altın fiyatları, alım-satım yapacaklar için büyük önem taşıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:52
Canlı altın fiyatları | 15 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın yatırımcıları için kritik günlerden biri daha… 15 Şubat 2026 Pazar günü Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Kapalı Çarşı altın fiyatları; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kategorilerinde farklılık gösteriyor. Canlı altın fiyatları piyasalardaki gelişmelere göre anlık olarak güncelleniyor. Güncel gram altın fiyatı ve diğer altın türlerinin alış-satış bilgileri, yatırım kararları açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.075,01 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.075,98 TL

15 ŞUBAT PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,72 (Alış) - 43,73 (Satış)

◼EURO: 51,91 (Alış) - 51,93 (Satış)

◼STERLİN: 59,69 (Alış) - 59,74 (Satış)

Canlı altın fiyatları 15 Şubat 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.075,01₺

Gram Altın Satış: 7.075,98₺

Çeyrek Altın Alış: 11.958,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.057,00₺

Yarım Altın Alış: 23.916,00₺

Yarım Altın Satış: 24.114,00₺

Tam Altın Alış: 47.010,63₺

Tam Altın Satış: 47.971,27₺

Ata Altın Alış: 48.479,71₺

Ata Altın Satış: 49.737,08₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.690,48₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.731,61₺

Gümüş Alış: 108,20₺

Gümüş Satış: 108,35₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Şubat Pazar günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Muhteşem derbi Kanarya'nın!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Boğaziçi Üniversite'sindeki karanfilli coşku hazımsızlık yaptı: AK Gençlik CHP'li Başarır'ın yalanına geçit vermedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!
G.Saray'dan Icardi’ye sözleşme şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 01:13
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 01:13
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 01:13
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 01:13
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 01:13
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... 01:13
Daha Eski
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 01:13
Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! 01:13
İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu 01:13
Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! 01:13
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! 01:13
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 01:13