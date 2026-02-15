Canlı altın fiyatları | 15 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın yatırımcıları için kritik günlerden biri daha… 15 Şubat 2026 Pazar günü Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Kapalı Çarşı altın fiyatları; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kategorilerinde farklılık gösteriyor. Canlı altın fiyatları piyasalardaki gelişmelere göre anlık olarak güncelleniyor. Güncel gram altın fiyatı ve diğer altın türlerinin alış-satış bilgileri, yatırım kararları açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.075,01 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.075,98 TL

15 ŞUBAT PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,72 (Alış) - 43,73 (Satış)

◼EURO: 51,91 (Alış) - 51,93 (Satış)

◼STERLİN: 59,69 (Alış) - 59,74 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.075,01₺

▶Gram Altın Satış: 7.075,98₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.958,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.057,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.916,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.114,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.010,63₺

▶Tam Altın Satış: 47.971,27₺

▶Ata Altın Alış: 48.479,71₺

▶Ata Altın Satış: 49.737,08₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.690,48₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.731,61₺

▶Gümüş Alış: 108,20₺

▶Gümüş Satış: 108,35₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Şubat Pazar günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.