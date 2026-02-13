Bu hafta sonu sınav var mı? 14-15 Şubat sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?
14-15 Şubat tarihlerinde sınava katılacak adayların, ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden güncel sınav programını kontrol etmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ve sınav saatleri genellikle sınavdan birkaç gün önce erişime açılıyor.
14-15 ŞUBAT SINAV TAKVİMİ
MEB takvimine göre, bu hafta sonu herhangi bir sınav olmayacak.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
