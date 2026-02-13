CANLI SKOR ANA SAYFA
Bu hafta sonu sınav var mı? 14-15 Şubat sınav takvimi!

Hafta sonu sınav olup olmayacağı özellikle öğrenciler için büyük önem taşıyor. 14-15 Şubat tarihlerinde sınav planı bulunan adaylar, ÖSYM ve MEB sınav takvimini araştırıyor. 14-15 Şubat hafta sonunda sınav olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle merkezi sınavlara hazırlanan adaylar, hafta sonu planlarını sınav takvimine göre yapmak istiyor. Peki, bu hafta sonu sınav var mı?

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 17:11 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 17:12
HAFTA SONU SINAV VAR MI?

14 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/2 İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

14-15 Şubat tarihlerinde sınava katılacak adayların, ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden güncel sınav programını kontrol etmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ve sınav saatleri genellikle sınavdan birkaç gün önce erişime açılıyor.

14-15 ŞUBAT SINAV TAKVİMİ

MEB takvimine göre, bu hafta sonu herhangi bir sınav olmayacak.

