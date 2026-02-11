CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DSİ KURA ÇEKİMİ | 2026 Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?

DSİ KURA ÇEKİMİ | 2026 Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 1.389 personel alımına yönelik başvuru süreci, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurumun, alımları İŞKUR üzerinden yürüttüğü süreçte şimdi gözler kura takvimine çevrildi. Başvurularını yapan adaylar, kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini merakla bekliyor. Sürecin bir sonraki aşamasına ilişkin resmi açıklama, adaylar için belirleyici olacak. Peki, Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 20:18
DSİ KURA ÇEKİMİ | 2026 Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri'nin Türkiye genelindeki şantiyelerinde istihdam edilecek 1.389 personel için seçim süreci netleşti. Adayların büyük bölümü kura yöntemiyle belirlenecek. Buna göre 1.305 kişi noter huzurunda yapılacak çekilişle, 84 kişi ise sınavla kadroya alınacak.Kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin duyuruların DSİ ve İŞKUR tarafından yapılması beklenirken, başvuru sahipleri resmi açıklamaları dikkatle takip ediyor. Sürecin ilerleyen aşamalarına dair detaylar merak edilirken, "Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

2026 Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?

2026 DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği 1.389 kişilik sürekli işçi alımı için kura tarihi netleşti. Seçim süreci, 2 Mart 2026'da noter huzurunda yapılacak çekilişle başlayacak. Sınavsız alınacak 1.305 işçi için, İŞKUR'un bildirdiği adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar asil, bunun dört katı kadar da yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

2026 Devlet Su İşleri kura çekimi

Sınavla istihdam edilecek 84 kişilik kadro için ise açık pozisyon sayısının dört katı asil ve aynı sayıda yedek aday, yine 2 Mart'taki kura sonucunda sınava katılma hakkı kazanacak. Öncelik hakkı bulunan adaylara ilişkin işlemler ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

DSİ KURA TAKVİMİ

Kura çekiminin yer ve saat bilgisi, personel alımını yürüten ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir bildirim yapılmayacak. Sürece ilişkin tüm gelişmeler, talep edilecek belgeler ve açıklamalar yine müdürlüklerin web sayfaları üzerinden paylaşılacak. Öte yandan, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan belirlenen adayların işlemleri, sürecin hangi aşamasında olursa olsun iptal edilebilecek.

2026 DSİ kura çekimi

DEVLET SU İŞLERİ KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Devlet Su İşleri'nin gerçekleştireceği 1.389 kişilik istihdamın büyük bölümü kura yöntemiyle yapılacak. Toplam kadronun 1.305'i noter huzurunda çekilecek kura ile, 84'ü ise sınavla belirlenecek.

Kura kapsamındaki pozisyonlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Usta yardımcısından aşçı yardımcısına, şoförden düz işçiye; bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı ve laborant yardımcısı gibi pek çok branşta alım yapılacak. Ayrıca teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam, pompaj istasyonu operatörü, döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü kadroları da kura listesinde yer alıyor.

Sınav yöntemiyle yapılacak alım ise 84 operatör pozisyonunu kapsıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..."
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ı üzen haber! Salah...
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22
Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret 18:22
Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı 18:18
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 18:02
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." 18:00
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! 17:58
Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları 17:58
F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi 17:44
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! 16:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 16:48
Göztepe'den savunma duvarı! Göztepe'den savunma duvarı! 16:42