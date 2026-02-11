DSİ KURA ÇEKİMİ | 2026 Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri'nin Türkiye genelindeki şantiyelerinde istihdam edilecek 1.389 personel için seçim süreci netleşti. Adayların büyük bölümü kura yöntemiyle belirlenecek. Buna göre 1.305 kişi noter huzurunda yapılacak çekilişle, 84 kişi ise sınavla kadroya alınacak.Kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin duyuruların DSİ ve İŞKUR tarafından yapılması beklenirken, başvuru sahipleri resmi açıklamaları dikkatle takip ediyor. Sürecin ilerleyen aşamalarına dair detaylar merak edilirken, "Devlet Su İşleri kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

2026 DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği 1.389 kişilik sürekli işçi alımı için kura tarihi netleşti. Seçim süreci, 2 Mart 2026'da noter huzurunda yapılacak çekilişle başlayacak. Sınavsız alınacak 1.305 işçi için, İŞKUR'un bildirdiği adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar asil, bunun dört katı kadar da yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

Sınavla istihdam edilecek 84 kişilik kadro için ise açık pozisyon sayısının dört katı asil ve aynı sayıda yedek aday, yine 2 Mart'taki kura sonucunda sınava katılma hakkı kazanacak. Öncelik hakkı bulunan adaylara ilişkin işlemler ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

DSİ KURA TAKVİMİ

Kura çekiminin yer ve saat bilgisi, personel alımını yürüten ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir bildirim yapılmayacak. Sürece ilişkin tüm gelişmeler, talep edilecek belgeler ve açıklamalar yine müdürlüklerin web sayfaları üzerinden paylaşılacak. Öte yandan, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan belirlenen adayların işlemleri, sürecin hangi aşamasında olursa olsun iptal edilebilecek.

DEVLET SU İŞLERİ KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Kura kapsamındaki pozisyonlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Usta yardımcısından aşçı yardımcısına, şoförden düz işçiye; bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı ve laborant yardımcısı gibi pek çok branşta alım yapılacak. Ayrıca teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam, pompaj istasyonu operatörü, döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü kadroları da kura listesinde yer alıyor.

Sınav yöntemiyle yapılacak alım ise 84 operatör pozisyonunu kapsıyor.