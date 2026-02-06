CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS başvuru kılavuzuna dair ÖSYM’den gelecek son dakika açıklaması adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak sınav için başvuru takvimini merak ediyor. TYT, AYT ve YDT başvurularını ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirecek adaylar, sınav ücretlerine dair detayları da araştırıyor. Peki, 2026 YKS TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar? İşte başvuru sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 21:04 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 14:42
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru takvimi ve sınav ücretleri, üniversite adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Haziran ayında Türkiye genelinde yapılacak olan sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşacak. Her oturum için ayrı ücret ödenirken, adaylar açıklamayı merakla bekliyor. Bu kapsamda ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte "YKS başvuruları ne zaman başlayacak, TYT, AYT ve YDT ücretleri kaç TL?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 YKS başvuru sürecine dair öne çıkan detaylar…

YKS başvuru ücreti 2026

YKS BAŞVURU KILAVUZU 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 YKS başvuru kılavuzu 6 Şubat Cuma günü saat 14.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

YKS başvuru ücreti 2026 ne kadar?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

2026 YKS başvuru süreci netleşti. Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla yapabilecek. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurular, 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru ücretleri her bir oturum için 700 TL olarak belirlendi. Buna göre TYT, AYT ve YDT oturumlarından her biri için 700 TL ödeme yapılacak.

YKS başvuru tarihleri ne zaman 2026?

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 15:12
Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! 15:06
İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok 14:50
Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! 13:49
Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam! Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam! 13:24
Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! 13:24
Daha Eski
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 13:11
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! 12:46
Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! 12:22
F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı! F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı! 12:10
Metz-Lille maçı tüm detayları! Metz-Lille maçı tüm detayları! 11:55
Hellas Verona-Pisa maçı hangi kanalda? Hellas Verona-Pisa maçı hangi kanalda? 11:32