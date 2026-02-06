YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru takvimi ve sınav ücretleri, üniversite adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Haziran ayında Türkiye genelinde yapılacak olan sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşacak. Her oturum için ayrı ücret ödenirken, adaylar açıklamayı merakla bekliyor. Bu kapsamda ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte "YKS başvuruları ne zaman başlayacak, TYT, AYT ve YDT ücretleri kaç TL?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 YKS başvuru sürecine dair öne çıkan detaylar…

YKS BAŞVURU KILAVUZU 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 YKS başvuru kılavuzu 6 Şubat Cuma günü saat 14.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

2026 YKS başvuru süreci netleşti. Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla yapabilecek. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurular, 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru ücretleri her bir oturum için 700 TL olarak belirlendi. Buna göre TYT, AYT ve YDT oturumlarından her biri için 700 TL ödeme yapılacak.