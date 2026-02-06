CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Cemre ne zaman düşecek? 2026 ilk cemre ne zaman, hangi tarihte düşer?

Cemre ne zaman düşecek? 2026 ilk cemre ne zaman, hangi tarihte düşer?

Cemre düşme tarihleri 2026 yılında da her yıl olduğu gibi Şubat ayının sonlarına doğru başlıyor. Halk inanışına göre cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek baharın gelişini müjdeliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 15:40
Cemre ne zaman düşecek? 2026 ilk cemre ne zaman, hangi tarihte düşer?

"İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusu 2026 yılı için de merak ediliyor. Cemrelerin ilki, baharın habercisi olarak 19 Şubat 2026 tarihinde havaya düşecek. Halk takvimine göre cemreler her yıl aynı tarihlerde düşüyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısınmaya başladığına inanılıyor. Cemre düşme tarihleri nedir sorusu, kışın ne zaman biteceğini öğrenmek isteyenler tarafından sıkça soruluyor. Peki, cemre ne zaman düşecek 2026? Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri!

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2026?

2026 cemre takvimine göre; birinci cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Bu üç aşama, baharın yaklaştığını simgeliyor.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi, Türk ve Orta Asya halk inanışlarında baharın gelişini simgeleyen doğal bir süreç olarak kabul edilir. "Cemre" kelimesi Arapça kökenlidir ve kor, ateş, sıcaklık anlamına gelir. Cemre düşmesi, havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığını ve doğanın canlanma sürecine girdiğini ifade eder.

CEMRE DÜŞMESİ NEYİ İFADE EDER?

Cemrelerin düşmesi, kışın etkisini kaybettiğini ve mevsim geçişinin başladığını anlatır. Halk takvimine göre cemreler üç aşamada düşer:

  • İlk cemre havaya düşer ve soğuk hava yumuşamaya başlar.
  • İkinci cemre suya düşer, suların ısınacağına inanılır.
  • Üçüncü cemre toprağa düşer ve toprağın uyanması, tarım için uygun hale gelmesi simgelenir.

