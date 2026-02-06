CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Devis Vasquez İstanbul'a ne zaman geliyor? Uçak kodu açıklandı mı?

Devis Vasquez İstanbul’a ne zaman geliyor? Uçak kodu açıklandı mı?

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde Roma forması giyen Devis Vasquez’i renklerine bağladı. Siyah-beyazlı taraftarlar transferin ardından “Devis Vasquez uçak kodu ne?” ve “Devis Vasquez ne zaman İstanbul’a geliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 16:45
Devis Vasquez İstanbul’a ne zaman geliyor? Uçak kodu açıklandı mı?

Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemini Devis Vasquez transferiyle noktaladı. Roma'dan kadroya dahil edilen genç kalecinin İstanbul'a gelişi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Devis Vasquez ne zaman İstanbul'a geliyor?" ve "uçak kodu belli mi?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Peki, Vasquez uçak kodu ne? Devis Vasquez ne zaman İstanbul'a geliyor?

VASQUEZ UÇAK KODU NE?

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Devis Vasquez için anlaşma sağladı.

DEVIS VASQUEZ NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

Kolombiyalı kalecinin bu akşam (6 Şubat Cuma günü) İstanbul'da olması bekleniyor.

