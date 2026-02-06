CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

6 Şubat günü Bursa BUSKİ su kesintisi nedeniyle kent genelinde birçok mahallede su akışı durdu. Kesintinin ardından vatandaşlar arama motorlarında "BUSKİ sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. BUSKİ yetkilileri, yaşanan su kesintisinin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştiğini açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin en kısa sürede normale dönmesi hedefleniyor. Kesintiden etkilenen bölgeler ve saat bilgileri BUSKİ'nin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Peki, 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 16:56
Bursa BUSKİ su kesintisi: 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA 6 ŞUBAT CUMA SU KESİNTİSİ

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamza bey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 07.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA 6 ŞUBAT CUMA SU KESİNTİSİ

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

23 NİSAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/02/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/02/2026 19:30

Kesim Tarihi: 06/02/2026 10:30

Açıklama: NİLÜFER İlçesi C4_B56 Alt bölgesinde bulunan 23 Nisan Mah. 258. Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 06.02.2026 Tarihinde 10:30 ile 18:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan'dan deprem turistlerine sert tepki: "Bunların bitmez dediği evler burada"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmen açıklandı! Yeni transfer bu akşam gelecek
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devis Vásquez hayatı ve kariyeri Devis Vásquez hayatı ve kariyeri 15:59
Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! 15:56
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 15:12
Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! 15:06
İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok 14:50
Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! 13:49
Daha Eski
Resmen açıklandı! Yeni transfer bu akşam gelecek Resmen açıklandı! Yeni transfer bu akşam gelecek 13:24
Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! 13:24
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 13:11
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 13:04
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! 12:46
Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! 12:22