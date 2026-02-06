Bursa BUSKİ su kesintisi: 6 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA 6 ŞUBAT CUMA SU KESİNTİSİ
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00
Kesim Tarihi:
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00
Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
NİLÜFER
23 NİSAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/02/2026 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/02/2026 19:30
Kesim Tarihi: 06/02/2026 10:30
Açıklama: NİLÜFER İlçesi C4_B56 Alt bölgesinde bulunan 23 Nisan Mah. 258. Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 06.02.2026 Tarihinde 10:30 ile 18:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.
