CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Erzincan deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Erzincan deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da orta şiddetli bir deprem meydana geldi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne denk gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken bölge halkında büyük tedirginliğe yol açtı. 4.9 büyüklüğündeki depremin yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve merkez üssüne dair tüm teknik ayrıntılar netleşti. Peki, Erzincan Kemah depremi sonrası bölgede hasar var mı? Yetkililerden gelen ilk açıklamalar neler? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle Erzincan depremine dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 14:32 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 14:43
Erzincan deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Asrın felaketinin acılarını andığı 6 Şubat gününde Erzincan'dan gelen sarsıntı haberiyle bir kez daha teyakkuza geçildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem verilerine göre, saat 14.16'da merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 4.5 kilometre derinliğinde, yani yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntı; başta Erzincan il merkezi olmak üzere Tunceli, Sivas ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Özellikle 1939 ve 1992 depremlerinin hafızalardaki yerini koruduğu kentte, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokağa dökülürken, AFAD ve yerel güvenlik birimleri bölgede herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını belirlemek için hızlıca saha tarama çalışmalarına başladı. İşte tüm detaylar...

ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD tarafından yayımlanan teknik verilere göre, Erzincan'da yaşanan sarsıntının detayları şu şekilde:

  • Tarih: 06.02.2026

  • Saat: 14:16:13

  • Merkez Üssü: Kemah (Erzincan)

  • Büyüklük (ML): 4.9

  • Derinlik: 4.52 km

AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem!

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının yerin yalnızca 4.5 kilometre derinliğinde (yüzeye yakın) olması nedeniyle geniş bir coğrafyada hissedildi. Başta Erzincan il merkezi ve tüm ilçeleri olmak üzere, sarsıntının en çok hissedildiği komşu iller Tunceli, Sivas ve Elazığ oldu. Özellikle Kemah ilçesine komşu olan Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür bölgelerinde vatandaşların sarsıntıyı kuvvetli bir şekilde hissettikleri ve kısa süreli panik yaşadıkları bildirildi.

Depremin etkisi sadece çevre illerle sınırlı kalmadı; sarsıntının Gümüşhane, Bayburt ve Bingöl'ün bazı kesimlerinde de hafif şiddetli titreşimler şeklinde hissedildiği öğrenildi. AFAD ve Valilik kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, hissedilen bölgelerde herhangi bir can kaybı ya da yapısal hasar ihbarı gelmezken, sarsıntı hissedilen şehirlerde halkın tedbir amaçlı bir süre açık alanlarda beklediği gözlemlendi. Uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki bu tür hareketliliklerin çevre illerde hissedilmesinin beklenen bir durum olduğunu ifade ediyor.

ERZİNCAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Erzincan Kemah merkezli meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Vali Aydoğdu, yapılan ilk saha taramalarının ardından bölgede herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan."

Valilik koordinasyonunda AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin Kemah ve çevre köylerdeki incelemeleri devam ederken, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak uyarıları dikkate almaları istendi. 6 Şubat'ın yıl dönümünde gelen bu haberin ardından valiliğin teyakkuz halinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 15:12
Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! 15:06
İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok 14:50
Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! 13:49
Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam! Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam! 13:24
Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! 13:24
Daha Eski
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 13:11
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! 12:46
Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! 12:22
F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı! F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı! 12:10
Metz-Lille maçı tüm detayları! Metz-Lille maçı tüm detayları! 11:55
Hellas Verona-Pisa maçı hangi kanalda? Hellas Verona-Pisa maçı hangi kanalda? 11:32