Malatya deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli

Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki hareketlilik, 5 Şubat Perşembe sabah saatlerinde Malatya'yı yeniden sarstı. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan anlık deprem listesine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkurul mevkisinde saat 0615'te yerin 5.7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan sadece birkaç dakika önce, saat 06.09'da yine Doğanşehir merkezli 3.0 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha yaşanmıştı. AFAD ve ilgili yerel birimler depremin ardından bölgede saha tarama çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Bölge halkını uykuda yakalayan ve hissedilir derecede olan son depremlerle ilgili detayları sizler için derledik.

MALATYA'DA DEPREM: ŞİDDETİ, DERİNLİĞİ, MERKEZ ÜSSÜ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde kısa aralıklarla meydana gelen sarsıntılar, bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.15'te gerçekleşen en güçlü sarsıntının büyüklüğü 3.7 (ML) olarak ölçülürken, bu depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkuru mevkisi olarak açıklandı. Sarsıntının yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, depremin yüzeye yakınlığı sebebiyle çevredeki yerleşim yerlerinde daha belirgin şekilde hissedilmesine yol açtı.

Ana sarsıntıdan hemen önce, saat 06.09'da ise aynı bölgede (Polat-Doğanşehir) 3.0 büyüklüğünde bir öncü sarsıntı daha kaydedilmişti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemlerine yansıyan verilere göre, Doğanşehir merkezli bu silsile saat 06:06'da yine Yolkuru mevkisinde yaşanan 3.2 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip eden uzmanlar, derinliği 5 ila 12 kilometre arasında değişen bu depremlerin bölgedeki fay hatlarının doğal bir aktivitesi olduğunu belirtiyor.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saat 06.15'te meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının yer yüzeyine yakın bir noktada (5.7 km) gerçekleşmesi sebebiyle geniş bir alanda yankı buldu. İlk verilere göre deprem, Malatya genelinde kuvvetli bir şekilde hissedilirken, komşu iller olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın sınır ilçelerinde de kısa süreli sarsıntılara neden oldu. Özellikle Doğanşehir ile sınır olan Adıyaman'ın Çelikhan ve Sincik gibi bölgelerinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde yaşanan bu sarsıntıyı net bir şekilde hissetti.

Sarsıntının büyüklüğü bölge genelinde büyük bir paniğe yol açmasa da, derinliğin az olması nedeniyle Elazığ ve Gaziantep'in bazı yüksek kesimlerinde de hafif şiddetli titreşimlerin hissedildiği bildirildi. AFAD ve yerel birimlerden alınan ilk bilgilere göre, çevre illerden herhangi bir hasar ihbarı gelmezken uzmanlar, bu çaplı depremlerin bölgedeki fay hareketliliği kapsamında çevre illerde de hissedilmesinin olağan olduğunu ifade ediyor.