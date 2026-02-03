CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Elazığ kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Elazığ kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan Elazığ ile devam etti. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Elazığ merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 825 konutun hak sahipleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Binlerce vatandaşın ekran başında takip ettiği kura çekiminin ardından, asil ve yedek isim listeleri erişime açıldı. İşte e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı ve Elazığ TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 08:37 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 08:41
TOKİ Elazığ kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Elazığ için beklenen an geldi. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında düzenlenen törenle, Elazığ merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 825 konutun yeni sahipleri belirlendi. Toplamda 48 binden fazla başvurunun yapıldığı Elazığ'da, kura sonuçlarının noter onayından geçmesinin ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ve ilçelere göre asil ve yedekler isim listeleri...

👉TOKİ ELAZIĞ kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ Elazığ kura sonuçları 2026

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Elazığ'da noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

  • turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

  • T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

  • Açılan ekranda Elazığ projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

  • www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

  • Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

  • Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

TOKİ Elazığ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

ELAZIĞ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 3 bin 825 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Elazığ Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Akçakiraz | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Yazıkonak | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Yurtbaşı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Ağın | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Alacakaya | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Arıcak | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Baskil | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Karakoçan | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Keban | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kovancılar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Maden | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Palu | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Palu Beyhan | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivrice | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

