TOKİ Elazığ kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Elazığ için beklenen an geldi. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında düzenlenen törenle, Elazığ merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 825 konutun yeni sahipleri belirlendi. Toplamda 48 binden fazla başvurunun yapıldığı Elazığ'da, kura sonuçlarının noter onayından geçmesinin ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ve ilçelere göre asil ve yedekler isim listeleri...

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Elazığ'da noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda Elazığ projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

ELAZIĞ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 3 bin 825 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

