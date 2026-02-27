TOKİ Denizli kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Denizli etabı tamamlandı. 27 Şubat 2026 saat 14.30'da başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Denizli merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 6.370 şanslı aile belli oldu. Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, kura kürelerinden çıkan isimler büyük bir heyecana sahne oldu. Çekilişin sona ermesiyle birlikte, noter onaylı kesinleşen asil ve yedek listeler e-Devlet sorgulama ekranına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Denizli kura çekiliş sonuçları...

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI SORGULA | e-DEVLET

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Denizli kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ DENİZLİ KURA SONUCU | İLÇELERE GÖRE İSİM LİSTESİ

TOKİ DENİZLİ KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR? e-DEVLET

Denizli TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler: