TOKİ Edirne kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Edirne etabı tamamlandı. 27 Şubat 2026 sabah saat 14.30'da başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Edirne merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 2.530 şanslı aile belli oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, kura kürelerinden çıkan isimler büyük bir heyecana sahne oldu. Çekilişin sona ermesiyle birlikte, noter onaylı kesinleşen asil ve yedek listeler e-Devlet sorgulama ekranına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Edirne kura çekiliş sonuçları...

Edirne kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

Edirne TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler: