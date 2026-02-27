CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ Osmaniye kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Osmaniye'de sosyal konut hayali kuran binlerce aile için beklenen an geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye genelinde inşa edilecek toplam 2.990 konutun hak sahipleri, 27 Şubat 2026 Cuma günü Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Merkezden Düziçi'ne, Hasanbeyli'den Kadirli'ye kadar tüm ilçeleri kapsayan dev kura maratonunun ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte e-Devlet üzerinden Osmaniye TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kazananların tam listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 13:41
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Osmaniye etabı tamamlandı. 27 Şubat 2026 sabah saat 14.00'te başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Osmaniye merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 2.990 şanslı aile belli oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü Konfre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, kura kürelerinden çıkan isimler büyük bir heyecana sahne oldu. Çekilişin sona ermesiyle birlikte, noter onaylı kesinleşen asil ve yedek listeler e-Devlet sorgulama ekranına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Osmaniye kura çekiliş sonuçları...

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Osmaniye kura sonuçları 2026

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Osmaniye kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUCU | İLÇELERE GÖRE İSİM LİSTESİ

TOKİ Osmaniye asil ve yedekler isim listesi sorgulama

TOKİ OSMANİYE KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR? e-DEVLET

Osmaniye TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın.

  • Doğru Hizmeti Seçin: Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

  • Sonucu Görüntüleyin: Açılan ekranda Osmaniye projesine yaptığınız başvurunun detaylarını ve kura sonucunu göreceksiniz.

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler:

  • Asil Hak Sahibi Oldunuz: Konut projesinden ev almaya hak kazandığınız anlamına gelir.

  • Yedek Hak Sahibi Oldunuz: Asil hak sahiplerinden vazgeçen veya şartları sağlamayanların yerine sırayla çağrılacağınız anlamına gelir.

  • Hak Sahibi Olamadınız: Kurada adınızın çıkmadığını ifade eder.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
SON DAKİKA
