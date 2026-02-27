TOKİ Osmaniye kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Osmaniye etabı tamamlandı. 27 Şubat 2026 sabah saat 14.00'te başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Osmaniye merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 2.990 şanslı aile belli oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü Konfre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, kura kürelerinden çıkan isimler büyük bir heyecana sahne oldu. Çekilişin sona ermesiyle birlikte, noter onaylı kesinleşen asil ve yedek listeler e-Devlet sorgulama ekranına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Osmaniye kura çekiliş sonuçları...

Osmaniye kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

Osmaniye TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın.

Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın. Doğru Hizmeti Seçin: Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın. Sonucu Görüntüleyin: Açılan ekranda Osmaniye projesine yaptığınız başvurunun detaylarını ve kura sonucunu göreceksiniz.

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler: