CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Şubat 2026 kira artış oranı belli oldu mu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Şubat 2026 kira artış oranı belli oldu mu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Şubat 2026 kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre kira zam oranı hesaplanırken, “Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç, kiraya ne kadar zam yapılacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 Şubat kira artış oranı ve kira zam hesaplama detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 09:48
Şubat 2026 kira artış oranı belli oldu mu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Şubat 2026 kira artış oranı, Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre kira zam oranı hesaplanırken, özellikle yeni kira dönemi başlayacak olan vatandaşlar "Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?", "Kiraya ne kadar zam yapılacak?", "2026 Şubat kira zam hesaplama nasıl yapılır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2026 Şubat kira artış oranı, TÜFE kira zam hesaplama detayları ve merak edilen tüm bilgiler…

ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Şubat 2026 kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirleniyor. Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenen kiracılar için uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalama verisi baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal kira artış sınırı olarak kabul ediliyor.

KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILACAK? KİRA ZAM HESAPLAMA

Kiraya yapılacak zam oranı, TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre hesaplanıyor. Örneğin; mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konutta, TÜFE kira artış oranı yüzde 50 olarak açıklandığında yeni kira bedeli:

Zam tutarı: 10.000 TL x %50 = 5.000 TL

Yeni kira bedeli: 15.000 TL

Bu hesaplama, kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı belirtilmediyse yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını ifade ediyor.

TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

TÜFE kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenir.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

👉 Kira Artış Oranı = Son 12 aylık TÜFE ortalaması

Bu oran, kira sözleşmesinin yenilendiği ayda geçerli olan en yüksek yasal zam sınırını gösterir. Ev sahipleri ve kiracılar, TÜİK tarafından açıklanan bu veriye göre kira artışı yapar.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kira artış oranı, her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte belli olur. TÜİK'in açıkladığı TÜFE verileri sonrası 12 aylık ortalama hesaplanır ve ilgili ay için uygulanacak kira zam oranı netleşir. Şubat 2026 kira artış oranı da 3 Şubat 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası kesinleşecektir.

AHaber CANLI YAYIN

Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk yeni golcü! Kanarya'ya dev fırsat...
Merve Eryiğit İmamoğlu'nun jetteki A takımını patlattı | 3'lü fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 09:27
ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:13
Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! 09:05
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! 08:56
"Ekmeğine yağ sürdüler" "Ekmeğine yağ sürdüler" 08:36
''Baba yorgun'' ''Baba yorgun'' 07:47
Daha Eski
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... 01:03
Spalletti'den En Nesyri açıklaması! Spalletti'den En Nesyri açıklaması! 01:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim 01:03
Kadıköy'de kazanan yok! Kadıköy'de kazanan yok! 01:03
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:03