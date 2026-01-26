Şubat 2026 kira artış oranı belli oldu mu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Şubat 2026 kira artış oranı, Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre kira zam oranı hesaplanırken, özellikle yeni kira dönemi başlayacak olan vatandaşlar "Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?", "Kiraya ne kadar zam yapılacak?", "2026 Şubat kira zam hesaplama nasıl yapılır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2026 Şubat kira artış oranı, TÜFE kira zam hesaplama detayları ve merak edilen tüm bilgiler…

ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Şubat 2026 kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirleniyor. Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenen kiracılar için uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalama verisi baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal kira artış sınırı olarak kabul ediliyor.

KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILACAK? KİRA ZAM HESAPLAMA

Kiraya yapılacak zam oranı, TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre hesaplanıyor. Örneğin; mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konutta, TÜFE kira artış oranı yüzde 50 olarak açıklandığında yeni kira bedeli:

Zam tutarı: 10.000 TL x %50 = 5.000 TL

Yeni kira bedeli: 15.000 TL

Bu hesaplama, kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı belirtilmediyse yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını ifade ediyor.

TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

TÜFE kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenir.

Hesaplama yöntemi şu şekildedir:

👉 Kira Artış Oranı = Son 12 aylık TÜFE ortalaması

Bu oran, kira sözleşmesinin yenilendiği ayda geçerli olan en yüksek yasal zam sınırını gösterir. Ev sahipleri ve kiracılar, TÜİK tarafından açıklanan bu veriye göre kira artışı yapar.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kira artış oranı, her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte belli olur. TÜİK'in açıkladığı TÜFE verileri sonrası 12 aylık ortalama hesaplanır ve ilgili ay için uygulanacak kira zam oranı netleşir. Şubat 2026 kira artış oranı da 3 Şubat 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası kesinleşecektir.