Jandarma ve Sahil Güvenlik 3.635 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına yapılacak personel alımı, kamuya girmek isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Güvenlik güçlerinde görev almak isteyen adaylar, yeni personel alımı ilanına ilişkin başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 3 bin 395 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine ise 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay olmak üzere toplam 3 bin 635 subay ve astsubay istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolar ve branşlara ilişkin detayların başvuru kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan personel alımı takvimine ilişkin detayların resmi ilan metniyle birlikte açıklanması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve süreçle ilgili bilgiler Akademi Başkanlığı ve resmi ilan platformları üzerinden yayımlanacak.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KAÇ PERSONEL ALACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma ve Sahil Güvenlik personel alımı için adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen yaş şartlarını taşımak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını başarıyla geçmek gibi şartlar aranması bekleniyor. Detaylı şartlar resmi başvuru kılavuzunda yer alacak.

SAHİL GÜVENLİK SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapılacak alımda sözleşmeli subay ve astsubay kadroları bulunuyor. Adayların eğitim durumu, yaş sınırı, boy-kilo kriterleri ve fiziki yeterlilik şartlarını karşılaması gerekiyor. Başvuru kılavuzu yayımlandığında branş ve kontenjan bilgileri de netleşecek.