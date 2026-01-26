CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin 673 personel ne zaman alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin 673 personel ne zaman alınacak?

Kamuya yerleşme hayali kuran binlerce aday, Sağlık Bakanlığı’nın personel alım sürecindeki son gelişmeleri yakından izliyor. Toplam 26 bin 673 kişilik kadro için hangi pozisyonlara alım yapılacağı netlik kazanırken, adayların odağında başvuru tarihleri ve aranan şartlar yer alıyor. Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı oluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve branşlar belli oldu mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 00:38
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin 673 personel ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımı süreci, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmeyi hedefleyen bu alım kapsamında kadroların dağılımı netlik kazanırken, başvuru tarihleri ve başvuru koşullarına dair ayrıntılar da merakla takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve branşlar belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılı içinde Sağlık Bakanlığı bünyesine 26 bin 673 sözleşmeli personel kazandırılacak. Gerçekleştirilecek alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve çeşitli sağlık kuruluşlarında görev almak üzere farklı kadro ve unvanlarda personelin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Binlerce kişi tarafından merakla takip edilen 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı şu şekilde olacak:

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı

Uzman Doktor - 22.983

Doktor - 3.652

Diyetisyen - 1

Ebe - 9

Hemşire - 2

Sağlık Teknikeri - 25

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sürecin takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla kesinlik kazanacak. Geçen yıl başvuruların mayıs ayında başlaması ise adaylar için önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Suriye’deki Arap aşiretleri PKK/YPG baskısını A haber'e anlattı!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adalı: Panik transferi yapmayacağız
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve nereli? 01:27
Kasımpaşa'da Szalai için flaş karar! Kasımpaşa'da Szalai için flaş karar! 23:55
Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! 23:34
Yalçın'dan transfer açıklaması! Yalçın'dan transfer açıklaması! 23:26
Adalı: Panik transferi yapmayacağız Adalı: Panik transferi yapmayacağız 23:00
Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! 22:41
Daha Eski
"Diyecek çok şey var ama..." "Diyecek çok şey var ama..." 22:37
Rıdvan Yılmaz: Böyle maçları kaybedemeyiz! Rıdvan Yılmaz: Böyle maçları kaybedemeyiz! 22:30
Bodrum FK 5 maç aradan sonra! Bodrum FK 5 maç aradan sonra! 22:28
Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kolo Muani kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:24
"Gerçekten çok üzgünüm!" "Gerçekten çok üzgünüm!" 22:24
Beşiktaşlı taraftarlardan transfer tepkisi! Beşiktaşlı taraftarlardan transfer tepkisi! 22:19