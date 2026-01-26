SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin 673 personel ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımı süreci, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmeyi hedefleyen bu alım kapsamında kadroların dağılımı netlik kazanırken, başvuru tarihleri ve başvuru koşullarına dair ayrıntılar da merakla takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve branşlar belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılı içinde Sağlık Bakanlığı bünyesine 26 bin 673 sözleşmeli personel kazandırılacak. Gerçekleştirilecek alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve çeşitli sağlık kuruluşlarında görev almak üzere farklı kadro ve unvanlarda personelin istihdam edilmesi hedefleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Binlerce kişi tarafından merakla takip edilen 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı şu şekilde olacak:

Uzman Doktor - 22.983

Doktor - 3.652

Diyetisyen - 1

Ebe - 9

Hemşire - 2

Sağlık Teknikeri - 25

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sürecin takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla kesinlik kazanacak. Geçen yıl başvuruların mayıs ayında başlaması ise adaylar için önemli bir referans olarak öne çıkıyor.