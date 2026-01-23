İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Hafta sonu (24-25 Ocak) hava durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ocak ayının son haftasına girilirken Türkiye dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. MGM'nin yayınladığı son haritalara göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası hafta sonu tüm yurtta etkisini gösterecek. AKOM, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü yurdun batısında başlayan yağışların, Pazar günü itibarıyla iç kesimlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin gizli buzlanma ve fırtınaya karşı dikkatli olması istenirken, kış turizmi merkezlerinde ise kar kalınlığının artacağı öngörülüyor. İşte 24-25 Ocak 2026 hava durumu...

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta başında etkili olan dondurucu soğuklar yerini daha ılıman ancak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Hem MGM hem de AKOM verilerine göre, hafta sonu boyunca sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanırken yağmur geçişleri etkisini sürdürecek.

24 Ocak Cumartesi: Megakentte çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gün içinde 12°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yağışların bölgesel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.

25 Ocak Pazar: Haftanın son gününde sıcaklık artışı devam edecek. Pazar günü termometrelerin 13-14°C bandına çıkması tahmin ediliyor. Gökyüzü bulutlu kalmaya devam ederken, yağış ihtimali Cumartesi gününe oranla bir miktar azalacak ancak şemsiyeleri tamamen bırakmamak gerekiyor.

AKOM ve Meteoroloji Uyarıları: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıksa da, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında beklenen kar yağışı ihtimali, ısınan hava ile birlikte bu hafta sonu için ortadan kalkmış görünüyor.

MGM VE AKOM'DAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA VE İÇ ANADOLU: Ankara'da Cumartesi günü bulutlu bir hava hakimken, Pazar sabahı itibarıyla kar yağışının kenti beyaz bürüyebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına inecek.

İZMİR VE EGE: Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yapılırken, kıyı kesimlerde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yineleniyor.

HAFTA SONU KAR BEKLENEN İLLER TAM LİSTE

İç Anadolu Bölgesi: Hafta sonu boyunca dondurucu soğukların etkisiyle kar yağışının en etkili olacağı bölge olacak.

Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale.

Karadeniz Bölgesi (İç ve Yüksek Kesimler): Kıyı şeridinde yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, iç kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in yüksekleri.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde kar yağışı hafta sonu boyunca aralıksız devam edecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar geçişleri görülecek.

Adıyaman, Gaziantep'in yüksekleri ve Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri.