CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Hafta sonu (24-25 Ocak) hava durumu

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Hafta sonu (24-25 Ocak) hava durumu

Türkiye hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, sıcaklıklar hafta sonu hissedilir derecede azalırken; Marmara ve Ege'de fırtına, İç ve Doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'da hafta sonu planı yapanların hava durumuna göre tedbir alması tavsiye ediliyor. İşte il il Cumartesi ve Pazar günü hava durumu tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 21:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Hafta sonu (24-25 Ocak) hava durumu

Ocak ayının son haftasına girilirken Türkiye dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. MGM'nin yayınladığı son haritalara göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası hafta sonu tüm yurtta etkisini gösterecek. AKOM, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü yurdun batısında başlayan yağışların, Pazar günü itibarıyla iç kesimlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin gizli buzlanma ve fırtınaya karşı dikkatli olması istenirken, kış turizmi merkezlerinde ise kar kalınlığının artacağı öngörülüyor. İşte 24-25 Ocak 2026 hava durumu...

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta başında etkili olan dondurucu soğuklar yerini daha ılıman ancak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Hem MGM hem de AKOM verilerine göre, hafta sonu boyunca sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanırken yağmur geçişleri etkisini sürdürecek.

24 Ocak Cumartesi: Megakentte çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gün içinde 12°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yağışların bölgesel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.

25 Ocak Pazar: Haftanın son gününde sıcaklık artışı devam edecek. Pazar günü termometrelerin 13-14°C bandına çıkması tahmin ediliyor. Gökyüzü bulutlu kalmaya devam ederken, yağış ihtimali Cumartesi gününe oranla bir miktar azalacak ancak şemsiyeleri tamamen bırakmamak gerekiyor.

AKOM ve Meteoroloji Uyarıları: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıksa da, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında beklenen kar yağışı ihtimali, ısınan hava ile birlikte bu hafta sonu için ortadan kalkmış görünüyor.

Hafta sonu (24-25 Ocak) hava durumu

MGM VE AKOM'DAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA VE İÇ ANADOLU: Ankara'da Cumartesi günü bulutlu bir hava hakimken, Pazar sabahı itibarıyla kar yağışının kenti beyaz bürüyebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına inecek.

İZMİR VE EGE: Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yapılırken, kıyı kesimlerde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yineleniyor.

HAFTA SONU KAR BEKLENEN İLLER TAM LİSTE

İç Anadolu Bölgesi: Hafta sonu boyunca dondurucu soğukların etkisiyle kar yağışının en etkili olacağı bölge olacak.

Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale.

Karadeniz Bölgesi (İç ve Yüksek Kesimler): Kıyı şeridinde yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, iç kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in yüksekleri.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde kar yağışı hafta sonu boyunca aralıksız devam edecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar geçişleri görülecek.

Adıyaman, Gaziantep'in yüksekleri ve Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İşte 16 sayfalık İmralı tutanağı... PKK elebaşı Abdullah Öcalan Suriye için ne dedi? İsrail ve MOSSAD iddiası
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! 21:16
Türkoğlu'dan Zagklis'e ziyaret Türkoğlu'dan Zagklis'e ziyaret 21:10
Yaser Asprilla kimdir, kaç yaşında? Yaser Asprilla kimdir, kaç yaşında? 20:57
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam 20:12
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! 19:49
G.Saray'da hazırlılar tamam! G.Saray'da hazırlılar tamam! 19:44
Daha Eski
Fatih Tekke'dan Onuachu açıklaması! Fatih Tekke'dan Onuachu açıklaması! 19:33
Ataşehir'de ay-yıldız şölen! Ataşehir'de ay-yıldız şölen! 19:12
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 18:33
Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi... Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi... 18:33
St. Pauli-Hamburg maçı detayları! St. Pauli-Hamburg maçı detayları! 18:30
David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 18:15