Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Oulai için flaş sözler!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fırtına bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Tekke'nin özellikle Oulai'nin transfer durumu hakkındaki sözleri dikkat çekti.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Başkanım, ben, yönetim kurulu, izleme ekibi, hepsini kattığımızda farklı hiçbir şey düşünmüyoruz. Bu tamamen koşullarla alakalı bir şey. Biz aman bir oyuncuyu satalım derdinde değiliz. Biz taraftarımız nasıl mutlu olur derdindeyiz. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız.