Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Haydar Karataş...

Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Haydar Karataş...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Engin Poyraz Efe Yıldırım ile 18 yaşındaki kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine kattı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 21:35
Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Haydar Karataş...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Engin Poyraz Efe Yıldırım ile 18 yaşındaki kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Poyraz Efe Yıldırım ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Poyraz Efe." ifadesine yer verildi.

Yıldırım, Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da forma giymişti.

Haydar Karataş'ın transferi ise kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz, Haydar Karataş ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Haydar." paylaşımıyla duyuruldu.

