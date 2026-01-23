CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Yaser Asprilla...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde ilk olarak Noa Lang'i kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi için İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Asprilla'nın bonservis bedeli de duyuruldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 20:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 20:17
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında ilk olarak Napoli forması giyen Noa Lang'i kadrosuna kattı.

Cimbom, Serie A ekibinde forma giyen Hollandalı yıldızı 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında renklerine bağladı.

Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Noa Lang'in ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi için Girona ile anlaşma sağladı.

Asprilla'nın da Lang gibi satın alma opsiyonuyla kiralanacağı kaydedildi.

AS Colombia muhabiri Pipe Sierra'nın haberine göre, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Jonathan Herrera; Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler yapsa da en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı kaydedildi.

Kolombiyalı oyuncunun satın alma opsiyonun 23 milyon Euro olduğu ve belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun devreye gireceği öğrenildi.

Yaser Asprilla bu sezon Girona formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 1.76 boyundaki futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

