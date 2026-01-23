Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. 19. haftanın açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Fırtına rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavilileri galibiyeti getiren golleri; 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 61. dakikada Diabate attı. Mücadelede ayrıca 90. dakikada Kasımpaşa'dan Kerem Demirbay 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.

ONUACHU, 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.

YENİ TRANSFER HEMEN İLK 11'DE

Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.

TÜM OYUNCULAR YABANCI

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.

Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.

KASIMPAŞA'DA BECAO İLK KEZ

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.

İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyedi.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde boşluklar yer alırken taraftarlar, dağıtılan Türk bayraklarıyla maç öncesi görsel şölen oluşturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.

33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada oyuna dahil olan Paul Onuachu ağları havalandırdı. Bu golle Fırtına karşılaşmada 1-0'lık skorla öne geçti.

Maçın 61. dakikasında bu gole Kasımpaşa'dan Diabate cevap verdi. Bu golle skor 1-1'e geldi.

Mücadeleni 84. dakikasında Trabzonspor, Zubkov'un kaydettiği şık gol ile 2-1'lik skorla öne geçti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Kasımpaşa'dan Kerem Demirbay 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor bu kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadenin ardından Trabzonspor ligde 41 puanla 3. sırada bulunuyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise 16 puanla 15. sırada yer alıyor.