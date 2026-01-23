Yaser Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Kış transfer dönemine Napoli'nin yıldızı Noa Lang'i İstanbul'a getirerek gövde gösterisiyle başlayan Galatasaray, hücum hattı için bir dev hamle daha gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga'da Girona formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı genç yetenek Yaser Asprilla'nın transferi için İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı. Benfica, Ajax ve Marsilya gibi Avrupa devlerinin de peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayan Aslan, 23 milyon Euro'luk dev bir bonservis opsiyonuyla kadrosuna kattığı bu yeni 'elmas' ile hem hücum opsiyonlarını zenginleştirmeyi hem de geleceğe yönelik büyük bir yatırım yapmayı hedefliyor.

YASER ASPRILLA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOYU KAÇ?

Kolombiya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri olan Yaser Asprilla, 19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. Bugün 22 yaşında olan genç futbolcu, teknik kapasitesi ve hızıyla Avrupa'nın en önemli liglerinde şimdiden adından söz ettirmeyi başarmıştır. 1.76 metre boyundaki Asprilla, sol ayağını kullanmadaki ustalığıyla tanınmaktadır. Sahada genellikle sağ kanat pozisyonunda görev alsa da, oyun görüşü ve teknik becerisi sayesinde on numara ve sol kanat bölgelerinde de yüksek verimle oynayabilmektedir. Dar alandaki çabukluğu ve kilit pas yeteneğiyle 'oyun kurucu kanat' profili çizmektedir.

YASER ASPRILLA KARİYERİ

Envigado Başlangıcı: Profesyonel kariyerine Kolombiya'nın oyuncu fabrikası olarak bilinen Envigado kulübünde başladı. Buradaki çıkışıyla Avrupa gözlemcilerinin radarına girdi.

İngiltere ve Watford Deneyimi: 2022 yılında İngiliz temsilcisi Watford'a transfer oldu. Championship'in fiziksel zorluğu yüksek ortamında 80'den fazla maça çıkarak olgunluk kazandı.

La Liga ve Girona: 2024 yazında 18 milyon Euro bedelle Girona'ya imza atarak La Liga vitrinine çıktı. İspanya'da oyun zekasını geliştiren genç yıldız, Galatasaray'ın ilgisini çeken seviyeye burada ulaştı.

YASER ASPRILLA OYNADIĞI TAKIMLAR

Galatasaray'ın yeni yıldız adayının bugüne kadar terlettiği formalar:

Envigado FC: (Kolombiya)

(Kolombiya) Watford FC: (İngiltere)

(İngiltere) Girona FC: (İspanya)

(İspanya) Kolombiya Milli Takımı: Kariyerindeki başarılı grafiği milli takım düzeyine de taşıyan Asprilla, Kolombiya A Milli Takımı'nın güncel kadrosunda yer alan oyuncular arasındadır.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Napoli forması giyen 26 yaşındaki Hollandalı yıldız Noa Lang'i 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katarak gövde gösterisi yaparken, hücum hattı için bir diğer büyük hamlesini de Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı yetenek Yaser Asprilla ile anlaşarak gerçekleştirdi. Benfica, Ajax ve Marsilya gibi Avrupa devlerinin takibinde olmasına rağmen en iyi teklifi sunan sarı-kırmızılılara "evet" diyen Asprilla'nın, belirli maç sayısına ulaşması halinde devreye girecek 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenilirken; bu sezon Girona formasıyla 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 1.76 boyundaki genç kanat oyuncusunun transferi, İstanbul'a coşkulu bir taraftar grubu eşliğinde gelen Noa Lang'in ardından camiada şampiyonluk yolunda büyük bir heyecan yarattı.