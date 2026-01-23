Trabzonspor'da Fatih Tekke'dan Onuachu açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Kasımpaşa iyi isimler aldı. Tam hazır olmasalar da önemli isimler. Bizim adımıza zor bir maç. Onuachu ve Oulai'nin dönüşü olumlu. Okay antrenmanlara başladı. Tek olumsuzluk Mustafa'nın yokluğu. Uzun haftalar sonra iyi bir kadro ile sahadayız.

Kasımpaşa duygu olarak yukarıda olacak. Bekleyip hızlı hücum yapacaklar. Galip gelmek istiyoruz. Umarım taraftarlarımıza 3 puanı hediye ederiz. Ligin bazı periyotları var. Zor maçlar oynayacağız. Çok sürpriz sonuçlar da alındı. Biz her şeyiyle beraber maça hazırız. Duran toplara ve geçişlere dikkat etmek gerek. Basit hatalar yapmamalıyız. Onuachu bizim için çok değerli. Uzun bir seyahat ile geldi. Dün antrenmanda iyiydi ama daha fazla tekrarı olan oyuncularla başladık. Sakatlık riski de var. Kulübümüzde güçlü bir isim var. Maçta kullanacağız.