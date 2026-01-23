CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu Türk bayraklarıyla süsledi

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu Türk bayraklarıyla süsledi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 24’üncü haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk edeceği karşılaşma öncesinde salonu Türk bayraklarıyla süsledi.

23 Ocak 2026 Cuma 19:12
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu Türk bayraklarıyla süsledi

EuroLeague'in 25'inci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrakları yerleştirildi. Salon genelinde kırmızı-beyaz bir görüntü oluşurken, LED panolar ve skorbord ekranlarında da Türk bayrağı görselleri yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada da kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla tribünlerde yer almış, görsel bir şölen oluşturmuştu.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
