CANLI İZLE | Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025-26 Süper Lig 19. hafta Trabzonspor-Kasımpaşa maçı Cuma akşamı oynanacak. Trabzonspor, zirve yarışında farkı kapatmak için sahaya çıkarken, Kasımpaşa deplasmanda sürpriz peşinde. Maç saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar sporseverler tarafından araştırılıyor. Ligin ilk bölümünde yaşanan puan kayıpları sonrası zirveyle aradaki fark açılırken, bordo-mavililer bu karşılaşmayı kritik bir dönüm noktası olarak görüyor. Kasımpaşa ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Maçın yayın bilgileri, başlama saati ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem, Cem, Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate, Gueye.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında daha kontrollü ve dengeli bir performans hedeflerken, rakip takım son yıllarda Papara Park'ta zorluk çıkaran bir ekip olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyetsiz seriye son vermişti. Ancak savunmadaki sorunlar sürüyor; Trabzonspor tüm kulvarlarda üst üste yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Kasımpaşa ise hücumda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son dört lig maçında gol sevinci yaşayamayan İstanbul temsilcisi, Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyetsiz serisini beş maça çıkardı. Bu sonuçla 16 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa, küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk galibiyetini arıyor.

Kasımpaşa cephesi, Papara Park'taki son deplasman performanslarından ise moral buluyor. Son üç ziyaretlerinde yenilgi almayan lacivert-beyazlılar, bu süreçte bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti ve son iki maçta en az ikişer gol kaydetti.

Trabzonspor'da sakatlıklar teknik ekibi düşündürüyor. Stefan Savic, Rayyan Baniya, Danylo Sikan ve Edin Visca forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç sarı kart cezalısı olurken, Boran Başkan bahis ihlali nedeniyle aldığı cezayı sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan gol krallığı yarışının iddialı isimlerinden Paul Onuachu milli takım dönüşüyle kadroya geri döndü. Kış transfer döneminde takıma katılan Chibuike Nwaiwu'nun savunmada yerini koruması, yeni sol bek Mathias Lovik'in ise kadroda bulunması bekleniyor.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic ve Cafu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ali Yavuz Kol ve Andri Fannar Baldursson ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. İstanbul temsilcisi, küme düşme hattından uzaklaşmak için kış transfer döneminde Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Rodrigo Becao ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer hamlesi yaptı.