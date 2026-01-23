CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor CANLI İZLE | Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

CANLI İZLE | Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Topladığı 38 puanla 3. sırada yer alan ve liderlik yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetin moralini bu akşam da sürdürmek niyetinde. Diğer tarafta, 16 puanla 14. sırada bulunan ve ligdeki son 5 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa ise, zorlu deplasmandan puanla dönerek nefes almak istiyor. Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği bu kritik açılış maçı için nefesler tutuldu. Peki Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 17:19
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI İZLE | Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025-26 Süper Lig 19. hafta Trabzonspor-Kasımpaşa maçı Cuma akşamı oynanacak. Trabzonspor, zirve yarışında farkı kapatmak için sahaya çıkarken, Kasımpaşa deplasmanda sürpriz peşinde. Maç saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar sporseverler tarafından araştırılıyor. Ligin ilk bölümünde yaşanan puan kayıpları sonrası zirveyle aradaki fark açılırken, bordo-mavililer bu karşılaşmayı kritik bir dönüm noktası olarak görüyor. Kasımpaşa ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Maçın yayın bilgileri, başlama saati ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem, Cem, Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate, Gueye.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında daha kontrollü ve dengeli bir performans hedeflerken, rakip takım son yıllarda Papara Park'ta zorluk çıkaran bir ekip olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyetsiz seriye son vermişti. Ancak savunmadaki sorunlar sürüyor; Trabzonspor tüm kulvarlarda üst üste yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Kasımpaşa ise hücumda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son dört lig maçında gol sevinci yaşayamayan İstanbul temsilcisi, Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyetsiz serisini beş maça çıkardı. Bu sonuçla 16 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa, küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk galibiyetini arıyor.

Kasımpaşa cephesi, Papara Park'taki son deplasman performanslarından ise moral buluyor. Son üç ziyaretlerinde yenilgi almayan lacivert-beyazlılar, bu süreçte bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti ve son iki maçta en az ikişer gol kaydetti.

Trabzonspor'da sakatlıklar teknik ekibi düşündürüyor. Stefan Savic, Rayyan Baniya, Danylo Sikan ve Edin Visca forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç sarı kart cezalısı olurken, Boran Başkan bahis ihlali nedeniyle aldığı cezayı sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan gol krallığı yarışının iddialı isimlerinden Paul Onuachu milli takım dönüşüyle kadroya geri döndü. Kış transfer döneminde takıma katılan Chibuike Nwaiwu'nun savunmada yerini koruması, yeni sol bek Mathias Lovik'in ise kadroda bulunması bekleniyor.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic ve Cafu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ali Yavuz Kol ve Andri Fannar Baldursson ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. İstanbul temsilcisi, küme düşme hattından uzaklaşmak için kış transfer döneminde Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Rodrigo Becao ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer hamlesi yaptı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Şaibeli diploma davasında flaş karar: Mahkeme İmamoğlu'na ret verdi!
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! 16:54
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor 16:53
Levante-Elche maçı hangi kanalda? Levante-Elche maçı hangi kanalda? 16:18
Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! 16:07
Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? 16:03
G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! 15:30
Daha Eski
Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü 15:13
F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı 15:12
Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? 14:47
Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... 14:43
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 13:54
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 13:37