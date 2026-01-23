CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Levante-Elche maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu

La Liga’nın 21. haftasında Levante, kendi sahasında Elche’yi ağırlıyor. Ligde topladığı 14 puanla 19. sırada yer alan ve sezon başından bu yana iç sahada henüz galibiyetle tanışamayan Levante, bu kötü seriyi taraftarı önünde bozarak düşme hattının üzerine çıkma umutlarını yeşertmek istiyor. Diğer tarafta, 24 puanla 8. sırada bulunan ve Avrupa kupaları potasına yaklaşmayı hedefleyen Elche ise, son iki maçından beraberlikle ayrılmanın ardından deplasmanda 3 puanı hedefliyor. Peki Levante-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 16:18
Levante-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadi Ciutat de València'daki Levante-Elche mücadelesi, taktiksel bir maça aday. Ev sahibi Levante, teknik direktör Julian Calero yönetiminde savunma disipliniyle ayakta kalmaya çalışsa da, hücum hattındaki bitiricilik sorunu nedeniyle puan tablosunda alt sıralara demir atmış durumda. 6 golü bulunan genç yetenek Karl Etta Eyong, Levante'nin bu akşamki en büyük gol umudu olacak. Konuk ekip Elche tarafında ise sakatlığı süren golcü Rafa Mir'in yokluğunda hücum sorumluluğu German Valera gibi isimlerin omuzlarında olacak. Elche, özellikle set hücumları ve köşe vuruşlarındaki etkinliğiyle ligin en dikkat çeken takımlarından biri olsa da, son 9 deplasman maçında galibiyet alamamış olması Levante için bir avantaj olarak görülüyor. İşte Levante-Elche maçının detayları...

Levante-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante-Elche maçı, 23 Ocak Cuma günü, oynanacak. Ciudad de Valencia'daki mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Levante-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 21. hatasındaki Levante-Elche maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Levante-Elche MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Martinez; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong

Elche: Pena; Josan, Chust, Affengruber, Petrot, Valera; Neto, Aguado, Febas; Diangana, Rodriguez

