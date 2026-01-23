Auxerre-PSG maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Auxerre-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de l'Abbé-Deschamps'taki Auxerre-PSG mücadelesi, iki takımın tamamen zıt hedeflerinin çarpışmasına sahne olacak. Konuk ekip PSG'de teknik direktör Luis Enrique, sakatlıkları bulunan Lee Kang-In, Joao Neves ve kaleci Safonov'dan yararlanamayacak olsa da; hücum hattında Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi yıldızlar ilk 11'deki yerini alacak. Kaleyi ise son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Lucas Chevalier koruyacak. Ev sahibi Auxerre cephesinde ise teknik direktör Christophe Pelissier, savunmadaki eksiklere rağmen Lassine Sinayoko ve Danny Namaso liderliğinde kontra ataklarla sonuç almayı planlıyor. PSG'nin ligin en çok gol atan ekibi olması, kalesini kapatmakta zorlanan Auxerre savunması için en büyük test olacak. İşte Auxerre-PSG maçının detayları...

Auxerre-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Auxerre-PSG maçı, 23 Ocak Cuma günü, oynanacak. Abbe-Deschamps'taki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Auxerre-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lügue 1'in 19. hatasındaki Auxerre-PSG maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Auxerre-PSG MUHTEMEL 11'LER

Auxerre: Leon; Sy, Akpa, Diomande, Senaya, Mensah; El Azzouzi, Ahamada; Faivre; Namoso, Sinayoko

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia