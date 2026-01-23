CANLI SKOR ANA SAYFA
Auxerre-PSG maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Auxerre-PSG maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ligue 1’in 19. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda küme düşme hattında bulunan Auxerre ile karşılaşıyor. Topladığı 42 puanla lider Lens’in ensesinde olan PSG, bu sezon deplasmandaki istikrarlı görüntüsünü sürdürerek liderlik koltuğunu devralmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 12 puanla 17. sırada yer alan ve son haftalarda galibiyet hasreti çeken Auxerre ise, taraftarı önünde dev rakibine karşı direnerek sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atmaya çalışacak. İşte Auxerre-PSG maçının detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 17:05
Auxerre-PSG maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Auxerre-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de l'Abbé-Deschamps'taki Auxerre-PSG mücadelesi, iki takımın tamamen zıt hedeflerinin çarpışmasına sahne olacak. Konuk ekip PSG'de teknik direktör Luis Enrique, sakatlıkları bulunan Lee Kang-In, Joao Neves ve kaleci Safonov'dan yararlanamayacak olsa da; hücum hattında Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi yıldızlar ilk 11'deki yerini alacak. Kaleyi ise son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Lucas Chevalier koruyacak. Ev sahibi Auxerre cephesinde ise teknik direktör Christophe Pelissier, savunmadaki eksiklere rağmen Lassine Sinayoko ve Danny Namaso liderliğinde kontra ataklarla sonuç almayı planlıyor. PSG'nin ligin en çok gol atan ekibi olması, kalesini kapatmakta zorlanan Auxerre savunması için en büyük test olacak. İşte Auxerre-PSG maçının detayları...

Auxerre-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Auxerre-PSG maçı, 23 Ocak Cuma günü, oynanacak. Abbe-Deschamps'taki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Auxerre-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lügue 1'in 19. hatasındaki Auxerre-PSG maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Auxerre-PSG MUHTEMEL 11'LER

Auxerre: Leon; Sy, Akpa, Diomande, Senaya, Mensah; El Azzouzi, Ahamada; Faivre; Namoso, Sinayoko

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

