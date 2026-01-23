Inter-Pisa CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Inter-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

San Siro'daki Inter-Pisa mücadelesinde, Inter'in hafta içi Arsenal karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Cristian Chivu yönetimindeki Inter'de, kaptan Lautaro Martinez 11 golle takımın en büyük kozu olmaya devam ederken; Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'in sakatlıkları orta saha rotasyonunu zorluyor. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler bir hayli güç; ligin en az gol atan takımlarından biri olan Pisa, deplasmanda henüz galibiyet alamadı. Ancak Pisa'nın deplasmanlarda attığı gollerin toplam gol sayısının %80'inden fazlasını oluşturması, savunmada açıklar veren Inter için bir uyarı niteliğinde. Alberto Gilardino'nun öğrencileri, ligin en iyi savunma yapan ekibine karşı katı bir defans kurgusuyla direnmeyi hedefleyecek. Peki Inter-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Pisa maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak. San Siro'daki mücadele Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 22. haftasındaki Inter-Pisa maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Martinez

Pisa: Scuffet; Calabrese, Canestrelli, Coppola; Toure, Marin, Aebischer, Angora; Moreo, Tramoni; Durosinmi