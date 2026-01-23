CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Inter-Pisa CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Inter-Pisa CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’nın 22. haftasında lider Inter, kendi sahasında ligin son sıralarında yer alan Pisa’yı ağırlıyor. Topladığı 49 puanla en yakın takipçisi Milan’ın 3 puan önünde zirvede yer alan Inter, ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek niyetinde. Diğer tarafta, 14 puanla 19. sırada bulunan ve tam 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Alberto Gilardino yönetimindeki Pisa ise, sezonun en zorlu deplasmanından sürpriz bir puanla dönerek ligde kalma umutlarını canlı tutmaya çalışıyor. İşte Inter-Pisa maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 16:54 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 16:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter-Pisa CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Inter-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

San Siro'daki Inter-Pisa mücadelesinde, Inter'in hafta içi Arsenal karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Cristian Chivu yönetimindeki Inter'de, kaptan Lautaro Martinez 11 golle takımın en büyük kozu olmaya devam ederken; Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'in sakatlıkları orta saha rotasyonunu zorluyor. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler bir hayli güç; ligin en az gol atan takımlarından biri olan Pisa, deplasmanda henüz galibiyet alamadı. Ancak Pisa'nın deplasmanlarda attığı gollerin toplam gol sayısının %80'inden fazlasını oluşturması, savunmada açıklar veren Inter için bir uyarı niteliğinde. Alberto Gilardino'nun öğrencileri, ligin en iyi savunma yapan ekibine karşı katı bir defans kurgusuyla direnmeyi hedefleyecek. Peki Inter-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Pisa maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak. San Siro'daki mücadele Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 22. haftasındaki Inter-Pisa maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Martinez

Pisa: Scuffet; Calabrese, Canestrelli, Coppola; Toure, Marin, Aebischer, Angora; Moreo, Tramoni; Durosinmi

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca!
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levante-Elche maçı hangi kanalda? Levante-Elche maçı hangi kanalda? 16:18
Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! 16:07
Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? 16:03
G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! 15:30
Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü 15:13
F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı 15:12
Daha Eski
Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? 14:47
Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... 14:43
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 13:54
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 13:37
Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! 12:34
Trabzonspor maçında VAR belli oldu! Trabzonspor maçında VAR belli oldu! 12:19