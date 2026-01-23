Adana Demirspor-Bandırmaspor CANLI | Maç saati ve canlı yayın kanalı!

Adana Demirspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Adana Stadyumu'nda çalacak düdükle başlayacak olan Adana Demirspor-Bandırmaspor mücadelesi, her iki takımın da ligdeki farklı hedefleri adına büyük önem taşıyor. Ev sahibi Adana Demirspor, yaşadığı ağır yaptırımlar ve kısıtlı kadro imkanlarına rağmen, kentin ve taraftarın desteğiyle her maçta onur mücadelesi veriyor. Sezon başından bu yana henüz galibiyetle tanışamayan Mavi Şimşekler, ilk üç puanını alarak camiaya moral aşılamak istiyor. Konuk ekip Bandırmaspor cephesinde ise, son haftalardaki istikrarsız sonuçlara son verme hedefi ön planda. Play-off barajının sadece birkaç puan gerisinde yer alan konuk takım, ligin en çok gol yiyen takımı konumundaki rakiplerine karşı hücum hattındaki etkinliğini kullanarak sonuca gitmeye çalışacak. İşte Adana Demirspor-Bandırmaspor maçının detayları...

ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı, 23 Ocak Cuma günü, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasındaki Adana Demirspor-Bandırmaspor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

👉ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈