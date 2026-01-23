CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Bandırmaspor CANLI | Maç saati ve canlı yayın kanalı!

Adana Demirspor-Bandırmaspor CANLI | Maç saati ve canlı yayın kanalı!

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Bandırmaspor’u konuk ediyor. Ekonomik sıkıntılar ve FIFA tarafından verilen puan silme cezaları nedeniyle -28 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, taraftarı önünde prestij mücadelesini sürdürüyor. Diğer tarafta, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunan ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Bandırmaspor ise, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Bandırmaspor rakibini mağlup etmişti; Mavi Şimşekler bu kez sahasında rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. İşte Adana Demirspor-Bandırmaspor maçının yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 16:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor-Bandırmaspor CANLI | Maç saati ve canlı yayın kanalı!

Adana Demirspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Adana Stadyumu'nda çalacak düdükle başlayacak olan Adana Demirspor-Bandırmaspor mücadelesi, her iki takımın da ligdeki farklı hedefleri adına büyük önem taşıyor. Ev sahibi Adana Demirspor, yaşadığı ağır yaptırımlar ve kısıtlı kadro imkanlarına rağmen, kentin ve taraftarın desteğiyle her maçta onur mücadelesi veriyor. Sezon başından bu yana henüz galibiyetle tanışamayan Mavi Şimşekler, ilk üç puanını alarak camiaya moral aşılamak istiyor. Konuk ekip Bandırmaspor cephesinde ise, son haftalardaki istikrarsız sonuçlara son verme hedefi ön planda. Play-off barajının sadece birkaç puan gerisinde yer alan konuk takım, ligin en çok gol yiyen takımı konumundaki rakiplerine karşı hücum hattındaki etkinliğini kullanarak sonuca gitmeye çalışacak. İşte Adana Demirspor-Bandırmaspor maçının detayları...

ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı, 23 Ocak Cuma günü, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasındaki Adana Demirspor-Bandırmaspor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

👉ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! 16:54
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor 16:53
Levante-Elche maçı hangi kanalda? Levante-Elche maçı hangi kanalda? 16:18
Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! 16:07
Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? 16:03
G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! 15:30
Daha Eski
Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü 15:13
F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı 15:12
Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? 14:47
Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... 14:43
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 13:54
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 13:37