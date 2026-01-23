HaberlerGalatasaray Galatasaray’dan Barça’nın yıldızına transfer kancası! İşte istenen bonservis bedeli
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hızlandı. İlk olarak Napoli forması giyen Noa Lang ile anlaşan Cimbom, bir bomba daha patlatmaya yakın. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Barcelona'nın 22 yaşındaki genç yıldızını istediği öğrenildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, ocak ayındaki ilk hamlesini Noa Lang'i kadrosuna katarak yapmıştı.
Cimbom'da Noa Lang transferinden sonra sıra geldi orta saha takviyesine.
Listesindeki isimlerle yoğun temas halinde olan Aslan'ın gündemine ise sürpriz bir yıldız geldi.
İspanyol basınından sport.es'in haberine göre; Galatasaray, Barcelona forması giyen Marc Casado'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı kırmızılıların, Barcelona'daki rolü iyice azalan 22 yaşındaki orta sahayı yakından takip ettiği belirtildi.
İspanyol futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen geçen sezonki kadar kilit bir figür olarak görülmediği ve 30 milyon Euro civarında gelen tekliflerin değerlendirilebileceği aktarıldı.
Casado'nun, Barcelona'nın son 5 maçından sadece 1'inde forma giydiği, o müsabakanın da Kral Kupası'nda Racing Santander'e karşı oynanan mücadele olduğu ifade edildi.
AYRILIK YİNE DE KESİN DEĞİL!
Öte yandan tüm bu gelişmelere rağmen Barcelona'nın, Pedri ve Gavi'nin sakatlıkları sebebiyle orta saha derinliğinde sorun yaşadığı ve Casado'nun geleceğine ilişkin herhangi bir kararın yaza kadar ertelenebileceği kaydedildi.
Barcelona'nın olağanüstü bir teklif gelmedikçe altyapıdan yetişen Casado'yu sezon ortasında takımdan göndermeye çok sıcak olmadığı öğrenildi.
Bunun yanı sıra Casado'yu Galatasaray'ın haricinde Atletico Madrid'in de takip ettiği vurgulandı.