CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Dortmund’a teklif yapıldı

Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Dortmund’a teklif yapıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferinde anlaşma sağlayan Beşiktaş, forvet hattındaki boşluğu doldurmak için rotasını Borussia Dortmund’un genç yıldızı Fabio Silva’ya çevirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 16:07
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Dortmund’a teklif yapıldı

Beşiktaş, forvet hattında önemli bir değişime hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi konusunda anlaşma sağlamasının ardından, hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, forvet transferinde yeniden Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'yı gündemine aldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Abraham'ın ayrılığının büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte Fabio Silva için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman kulübüne yeniden iletti.

Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyu yaz transfer döneminde Wolverhampton Wanderers'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fabio Silva, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 20 maçta 1 gol atarken, 5 de asist üretti.

2030 yılına kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan forvetin güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

Türk Telekom-REKLAM
G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! 15:30
Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü 15:13
F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı 15:12
Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? 14:47
Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... 14:43
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 13:54
Daha Eski
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 13:37
Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! 12:34
Trabzonspor maçında VAR belli oldu! Trabzonspor maçında VAR belli oldu! 12:19
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 12:15
Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı 11:38
Buruk'tan rotasyonlu kadro! İlk 11'de... Buruk'tan rotasyonlu kadro! İlk 11'de... 11:35