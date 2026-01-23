Beşiktaş Abraham’ın yerini o isimle dolduracak! Dortmund’a teklif yapıldı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, forvet hattında önemli bir değişime hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi konusunda anlaşma sağlamasının ardından, hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, forvet transferinde yeniden Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'yı gündemine aldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Abraham'ın ayrılığının büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte Fabio Silva için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman kulübüne yeniden iletti.

Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyu yaz transfer döneminde Wolverhampton Wanderers'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fabio Silva, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 20 maçta 1 gol atarken, 5 de asist üretti.

2030 yılına kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan forvetin güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

