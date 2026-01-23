Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen Fenerbahçe, lig etabını ilk 24 içinde tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri, eşleşme ihtimallerine göre sıralandı. İşte o takımlar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında ilk 24 sırayı matematiksel olarak garantileyerek yoluna play-off turundan devam etmeyi kesinleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin ilk 8 ihtimali teorik olarak sürse de, bu senaryo mucizelere bağlı durumda.
Avrupa futbolunun istatistik platformlarından Football Meets Data, Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunda karşılaşabileceği rakipleri eşleşme ihtimallerine göre sıraladı. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri ve olasılık yüzdeleri: