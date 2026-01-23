Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Transfer iddiaları gündemde

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk futbolunun genç yıldız adaylarından Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların genç oyuncu için nabız yokladığı öne sürülüyor. Henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, transfer söylentileri taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Peki, Yasin Özcan Beşiktaş'a mı geliyor?

YASİN ÖZCAN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Türk futbolunun gelecek vadeden savunma oyuncularından Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olabileceğine yönelik iddialar futbol gündemine bomba gibi düştü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların genç futbolcu için nabız yokladığı ve transfer şartlarını araştırdığı öne sürülüyor.

TAMMY ABRAHAM TAKASI MI YAPILACAK?

Siyah beyazlıların İngiliz futbolcusu Tammy Abraham, Aston Villa yolunda. Taraflar prensipte anlaşma sağlarken transferin 21,5 milyon euro ve Yasin Özcan karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Genç oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve kariyerine Süper Lig'de devam etme fikrine olumlu yaklaştığı iddia ediliyor. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.