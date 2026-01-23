CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Transfer iddiaları gündemde

Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Transfer iddiaları gündemde

Genç savunma oyuncusu Yasin Özcan’ın Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları futbol gündeminde geniş yer buldu. Avrupa’da forma giyen milli futbolcunun Süper Lig’e dönme ihtimali siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 14:47
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Transfer iddiaları gündemde

Türk futbolunun genç yıldız adaylarından Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların genç oyuncu için nabız yokladığı öne sürülüyor. Henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, transfer söylentileri taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Peki, Yasin Özcan Beşiktaş'a mı geliyor?

YASİN ÖZCAN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Türk futbolunun gelecek vadeden savunma oyuncularından Yasin Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olabileceğine yönelik iddialar futbol gündemine bomba gibi düştü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların genç futbolcu için nabız yokladığı ve transfer şartlarını araştırdığı öne sürülüyor.

TAMMY ABRAHAM TAKASI MI YAPILACAK?

Siyah beyazlıların İngiliz futbolcusu Tammy Abraham, Aston Villa yolunda. Taraflar prensipte anlaşma sağlarken transferin 21,5 milyon euro ve Yasin Özcan karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Genç oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve kariyerine Süper Lig'de devam etme fikrine olumlu yaklaştığı iddia ediliyor. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yasin Özcan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN
Yasin Özcan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Özgür Özel’den İBB itirafı: Hırsız yolsuz vardır | Ekrem İmamoğlu cephesinden "yapamıyorsunuz" mesajı
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! G.Saray'dan Barça’nın yıldızına kanca! 15:30
Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor mesaisini sürdürdü 15:13
F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı F.Bahçe Göztepe mesaisine başladı 15:12
Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? Yasin Özcan Beşiktaş’a mı geliyor? 14:47
Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... Beşiktaş'ta son dakika! Abraham ve transfer... 14:43
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 13:54
Daha Eski
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 13:37
Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! 12:34
Trabzonspor maçında VAR belli oldu! Trabzonspor maçında VAR belli oldu! 12:19
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 12:15
Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı 11:38
Buruk'tan rotasyonlu kadro! İlk 11'de... Buruk'tan rotasyonlu kadro! İlk 11'de... 11:35