Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!

Galatasaray Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda başladı. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim, mali ve sportif gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...

ÖZBEK: 1.3 MİLYAR NET KAR...

"Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz."

"TESİSLERE 60 MİLYON DOLAR'LIK YATIRIM..."

"Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlardan hiç ödün vermedik. Tesislerimiz için yaklaşık 60 milyon dolar'lık yatırımı bu dönemde yaptık. Rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok net ortaya koymaktır. Esas hedefimiz, sürdürebilir bir performansla bunu devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Geçtiğimiz divan toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor." demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum."

"OKAN BURUK'A İNANCIMIZ TAMDIR"

"Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz."

"ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

"Futbol takımımızı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin rekabet seviyesine getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sezon başında bize inanmayanlar vardı. Biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Bu inançla takıma doğrudan katkı veren çok önemli transferler yaptık."

"Başarı sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli adımlar attık ve bunları kararlı adımlarla sürdürüyoruz."

"KEMERBURGAZ'DAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

"Tesisleşme, göreve geldiğimizden bu yana olmazsa olmaz hedeflerimizden birisiydi. Kemerburgaz'da herkesin gıpta ile baktığı bir tesis inşa ettik. Şimdi sıra altyapıya geldi. Bunun için de çalışmalarımıza başladık ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

ASLANTEPE TESİSLERİ HAKKINDA...

"Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe'deki tesislerimizin temelini atmak için gün sayıyoruz. İnşallah hep birlikte gururla temeli atacağız."

"ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLAR..."

"Camiamızın en önemli özelliklerinden birisi, her zaman daha iyisini istemesidir. Bu sorumluluğun farkındayız. Taraftarımızın iyi niyetiyle, duygularını ifade etmelerini de anlıyorum ancak şu anda üzerimize oynanan oyunu da doğru okumamız gerekiyor. Bu yalnızca yönetim meselesi değildir, tüm camianın meselesidir."

"Galatasaray'ı dışarıdan yıkmanın mümkün olmadığını bilenler, bu kez içimize nifak sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadır. Geçmişte de benzer girişimlerin olduğunu göreceksiniz."

"Galatasaray'da bir başkan ve bir yönetim kurulu vardır. Ben başkan olarak, elbette herkesle konuşurum, istişare ederim ama burada kadar veren kişi nettir, yönetim kurulu nettir. Başka bir tartışmaya gerek yoktur."

"Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, "Galatasaray bu anlaşmadan para aldı" algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor. İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum."

TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA...

"Futbol takımının planlaması; transfer ve tercih edilen oyuncular... 3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım ve teknik ekip tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim bu süreçte."