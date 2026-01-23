CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının ardından UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. İlk 50'de Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 12:15
Avrupa kupalarında 7. haftanın tamamlanmasıyla birlikte UEFA kulüpler sıralaması yeniden şekillendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından güncellenen listede Türk takımlarının sıralamadaki yerleri netleşti.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI – İLK 10

1)Real Madrid

2)Bayern Münih

3)Inter

4)Manchester City

5)Liverpool

6)PSG

7)Borussia Dortmund

8)Barcelona

9)Bayer Leverkusen

10)Arsenal

TÜRK TAKIMLARININ GÜNCEL SIRALAMASI

166. Samsunspor

148. Trabzonspor

137. Sivasspor

113. Beşiktaş

97. Başakşehir

47. Galatasaray

