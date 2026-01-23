UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında 7. haftanın tamamlanmasıyla birlikte UEFA kulüpler sıralaması yeniden şekillendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından güncellenen listede Türk takımlarının sıralamadaki yerleri netleşti. UEFA KULÜPLER SIRALAMASI – İLK 10 1)Real Madrid 2)Bayern Münih 3)Inter 4)Manchester City 5)Liverpool 6)PSG 7)Borussia Dortmund 8)Barcelona 9)Bayer Leverkusen 10)Arsenal TÜRK TAKIMLARININ GÜNCEL SIRALAMASI 166. Samsunspor 148. Trabzonspor 137. Sivasspor 113. Beşiktaş 97. Başakşehir 47. Galatasaray 42. Fenerbahçe