En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Faslı golcünün transferi için Juventus ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Ara transfer döneminin en hızlı takımı haline gelen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Ocak ayında yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı lacivertlilerde, gidecek futbolcularla ilgili de son dakika haberleri geliyor.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin santrforu En-Nesyri hakkında İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

İşte En-Nesyri transferinin detayları...

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Tuttosport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sonunda gelen tekliflerden birini kabul etti.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

İngiltere'den 3 takımı soğuk havayı bahane ederek reddeden 28 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Juventus'a 'Evet' dedi.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Serie A temsilcisi kiralama (5 milyon Euro) ve sezon sonunda mecburi satın alma maddesi (20 milyon Euro) şartıyla transferi bitirdi.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

2024-25 sezonunda Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'luk rekor bonservisle alınan En-Nesyri, bu sezon Afrika Kupası'na gidene kadar 25 resmi maçta 8 gol-1 asistle oynamıştı.

En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

İlk yılında 52 karşılaşmada 30 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.

