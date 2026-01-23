En-Nesyri Juventus yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Faslı golcünün transferi için Juventus ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:14Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:41
