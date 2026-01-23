CANLI SKOR ANA SAYFA
St. Pauli-Hamburg canlı | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

St. Pauli-Hamburg canlı | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Bundesliga’nın 18. haftasında St. Pauli, kendi sahasında ezeli rakibi Hamburg’u konuk ediyor. Ligde topladığı 12 puanla son sırada yer alan St. Pauli, sezonun ilk galibiyetini bu dev derbide alarak mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemek istiyor. Diğer tarafta, 17 puanla 14. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki bağı koparmaya çalışan Hamburg ise, ligin ilk yarısında evinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşını deplasmanda alarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Peki St. Pauli-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
St. Pauli-Hamburg canlı | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

St. Pauli-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Millerntor Stadyumu'ndaki Hamburg Derbisi, her iki takımın da son yıllardaki en kritik randevularından biri. Ev sahibi St. Pauli, 2026 yılına üst üste mağlubiyetlerle başlasa da, bu maçın havasının bambaşka olduğunun bilincinde. St. Pauli'nin en büyük kozu, orta sahanın dinamik ismi Sands olacak. Konuk ekip Hamburg cephesinde ise teknik direktör Merlin Polzin, deplasmandaki kötü gidişata bu maçla son vermek istiyor. Hamburg'un bu sezonki en golcü ismi Albert Sambi Lokonga ve savunmadaki genç kule Luka Vuskovic, konuk ekibin sahadaki liderleri olacak. St. Pauli'nin Bundesliga tarihinde evinde Hamburg'u hiç mağlup edememiş olması ev sahibi üzerindeki baskıyı artırırken; Hamburg'un bu sezon henüz dış sahada galibiyet alamamış olması maçı tam bir 'kırılma noktası' haline getiriyor. İşte St. Pauli-Hamburg maçının detayları...

St. Pauli-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Pauli-Hamburg maçı, 23 Ocak Cuma günü, oynanacak. Millerntor Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

St. Pauli-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki St. Pauli-Hamburg maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

St. Pauli-Hamburg MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Dzwigala, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Smith, Ritzka; Fujita, Kaars, Lage

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Downs, Dompe

