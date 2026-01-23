CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonu başında Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ada basını, iki dev kulübün milli yıldızla ilgilendiğini açıklarken, Real Madrid'in belirlediği bonservis bedelini ve sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı olan sarı-lacivertlilerin elde edeceği geliri açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 18:33
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante transferi için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, forvet transferinde de gaza bastı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Youssef En-Nesyri'nin transferi için Juventus ile anlaşan Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Transferde hareketli saatler yaşayan sarı-lacivertlilerde Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

İngiliz basını, Chelsea ile Arsenal'in yaz transfer dönemi için milli yıldızla ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Caught Offside kaynaklı haberde, Real Madrid'in Arda'yı 90-100 milyon Euro'ya transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20'lik payı bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Eğer yıldız futbolcu 90 milyon Euro'ya başka bir takıma transfer olursa 18 milyon Euro, 100 milyon Euro'ya transfer olursa 20 milyon Euro Fenerbahçe'nin kasasına girecek.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Ayrıca haberde Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmadığı da kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

