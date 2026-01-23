CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 19:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 19:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.

İŞTE TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto

Kasımpaşa: Giannoitis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında daha kontrollü ve dengeli bir performans hedeflerken, rakip takım son yıllarda Papara Park'ta zorluk çıkaran bir ekip olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyetsiz seriye son vermişti. Ancak savunmadaki sorunlar sürüyor; Trabzonspor tüm kulvarlarda üst üste yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Kasımpaşa ise hücumda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son dört lig maçında gol sevinci yaşayamayan İstanbul temsilcisi, Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyetsiz serisini beş maça çıkardı. Bu sonuçla 16 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa, küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk galibiyetini arıyor.

Kasımpaşa cephesi, Papara Park'taki son deplasman performanslarından ise moral buluyor. Son üç ziyaretlerinde yenilgi almayan lacivert-beyazlılar, bu süreçte bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti ve son iki maçta en az ikişer gol kaydetti.

Türk Telekom-REKLAM
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Şaibeli diploma davasında flaş karar: Mahkeme İmamoğlu'na ret verdi!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 18:33
Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi... Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi... 18:33
St. Pauli-Hamburg maçı detayları! St. Pauli-Hamburg maçı detayları! 18:30
David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 18:15
Beto kimdir, nereli, kaç yaşında? Beto kimdir, nereli, kaç yaşında? 17:43
İşte Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı! İşte Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı! 17:24
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:19
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından son notlar! Trabzonspor-Kasımpaşa maçından son notlar! 17:18
Auxerre-PSG maçı tüm detayları! Auxerre-PSG maçı tüm detayları! 17:05
Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! 16:54
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor 16:53
Levante-Elche maçı hangi kanalda? Levante-Elche maçı hangi kanalda? 16:18