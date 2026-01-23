Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.

İŞTE TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto

Kasımpaşa: Giannoitis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında daha kontrollü ve dengeli bir performans hedeflerken, rakip takım son yıllarda Papara Park'ta zorluk çıkaran bir ekip olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyetsiz seriye son vermişti. Ancak savunmadaki sorunlar sürüyor; Trabzonspor tüm kulvarlarda üst üste yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Kasımpaşa ise hücumda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son dört lig maçında gol sevinci yaşayamayan İstanbul temsilcisi, Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyetsiz serisini beş maça çıkardı. Bu sonuçla 16 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa, küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk galibiyetini arıyor.

Kasımpaşa cephesi, Papara Park'taki son deplasman performanslarından ise moral buluyor. Son üç ziyaretlerinde yenilgi almayan lacivert-beyazlılar, bu süreçte bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti ve son iki maçta en az ikişer gol kaydetti.