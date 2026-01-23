CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Noa Noell Lang transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Noa Noell Lang transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom son olarak Noa Noell Lang transferini resmen duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 21:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 21:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Noa Noell Lang transferini resmen açıkladı!

Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak İstanbul'a gelen Noa Noëll Lang transferini resmen duyurdu. Konuyla ilgili olarak kulüpten resmi açıklama geldi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Telekom-REKLAM
Trabzonspor evinde kazandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İşte 16 sayfalık İmralı tutanağı... PKK elebaşı Abdullah Öcalan Suriye için ne dedi? İsrail ve MOSSAD iddiası
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oleksandr Zubkov: Onuachu'nun girmesi... Oleksandr Zubkov: Onuachu'nun girmesi... 22:24
TFF'den 5 hakemin itirazına ret! TFF'den 5 hakemin itirazına ret! 22:19
Bandırmaspor Adana'da rahat kazandı! Bandırmaspor Adana'da rahat kazandı! 22:12
Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! 21:34
Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! 21:16
Türkoğlu'dan Zagklis'e ziyaret Türkoğlu'dan Zagklis'e ziyaret 21:10
Daha Eski
Yaser Asprilla kimdir, kaç yaşında? Yaser Asprilla kimdir, kaç yaşında? 20:57
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam 20:12
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! 19:49
G.Saray'da hazırlılar tamam! G.Saray'da hazırlılar tamam! 19:44
Fatih Tekke'dan Onuachu açıklaması! Fatih Tekke'dan Onuachu açıklaması! 19:33
Ataşehir'de ay-yıldız şölen! Ataşehir'de ay-yıldız şölen! 19:12