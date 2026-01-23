Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcunun imza töreni sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 22:57Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 23:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk bombayı patlattı.
Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A ekibi Napoli'den 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu Noa Lang'ı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro, oyuncuya ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin Euro ödeyecek. Noa Lang, Galatasaray'da 77 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, Noa Lang'in ardından bir transfer bombası daha patlatıyor.
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi için Girona ile anlaşma sağladı.
Asprilla'nın satın alma opsiyonun 23 milyon Euro olduğu ve belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun devreye gireceği öğrenildi.
Lang transferini resmen açıklayan ve Asprilla için de geri sayıma geçen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Noa Lang'in imza töreninin ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.
Noa'nın bir süredir izledikleri bir futbolcu olduğunu anlatan Özbek, "Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir geçmişi de var, kendisi de ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'a ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. İnşallah taraftarın da onu çok seveceğini biliyorum. Galatasaray'da güzel bir geleceği olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
"TRANSFER İÇİN SIKI ÇALIŞIYORUZ"
Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özbek, "Transfer sürecinin bitmesine epey zaman var. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah hem taraftarları hem de Galatasaraylıları memnun edecek transferler için çalışmalarımız sürüyor." dedi.