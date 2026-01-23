CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcunun imza töreni sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 22:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 23:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk bombayı patlattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A ekibi Napoli'den 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu Noa Lang'ı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray, Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro, oyuncuya ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin Euro ödeyecek. Noa Lang, Galatasaray'da 77 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray, Noa Lang'in ardından bir transfer bombası daha patlatıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi için Girona ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Asprilla'nın satın alma opsiyonun 23 milyon Euro olduğu ve belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun devreye gireceği öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Lang transferini resmen açıklayan ve Asprilla için de geri sayıma geçen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Noa Lang'in imza töreninin ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Noa'nın bir süredir izledikleri bir futbolcu olduğunu anlatan Özbek, "Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir geçmişi de var, kendisi de ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'a ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. İnşallah taraftarın da onu çok seveceğini biliyorum. Galatasaray'da güzel bir geleceği olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

"TRANSFER İÇİN SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özbek, "Transfer sürecinin bitmesine epey zaman var. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah hem taraftarları hem de Galatasaraylıları memnun edecek transferler için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması!
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
İşte 16 sayfalık İmralı tutanağı... PKK elebaşı Abdullah Öcalan Suriye için ne dedi? İsrail ve MOSSAD iddiası
Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı!
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar" "Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar" 22:58
Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Özbek'ten flaş transfer açıklaması! 22:56
"Hala sağlıklıyım!" "Hala sağlıklıyım!" 22:56
Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması! Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması! 22:43
Oleksandr Zubkov: Onuachu'nun girmesi... Oleksandr Zubkov: Onuachu'nun girmesi... 22:24
TFF'den 5 hakemin itirazına ret! TFF'den 5 hakemin itirazına ret! 22:19
Daha Eski
Bandırmaspor Adana'da rahat kazandı! Bandırmaspor Adana'da rahat kazandı! 22:12
Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! 21:34
Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! 21:16
Türkoğlu'dan Zagklis'e ziyaret Türkoğlu'dan Zagklis'e ziyaret 21:10
Yaser Asprilla kimdir, kaç yaşında? Yaser Asprilla kimdir, kaç yaşında? 20:57
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam 20:12