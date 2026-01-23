Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Noa'nın bir süredir izledikleri bir futbolcu olduğunu anlatan Özbek, "Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir geçmişi de var, kendisi de ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'a ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. İnşallah taraftarın da onu çok seveceğini biliyorum. Galatasaray'da güzel bir geleceği olsun inşallah." ifadelerini kullandı.