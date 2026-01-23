CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası alan 5 hakemin itirazı için ret kararı!

TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası alan 5 hakemin itirazı için ret kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 22:19
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası alan 5 hakemin itirazı için ret kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

