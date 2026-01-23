CANLI SKOR ANA SAYFA
Anthony Nwakaeme: Hala sağlıklıyım!

Anthony Nwakaeme: Hala sağlıklıyım!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Nijeryalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 22:56
Anthony Nwakaeme: Hala sağlıklıyım!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme maçın ardından konuştu.

Nwakaeme, "Takım mutlu, Trabzon mutlu. Önemli olan bu zaten. Hala sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum. Oynayabildiğim sürece futbol oynamaya devam ediyorum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Trabzonspor'da kararları Nwakaeme değil; teknik direktörümüz, başkanımız alacak. Trabzon'da çok mutluyum, kendimi çok şanslı hissediyorum. Kalsam da gitsem de Trabzon hep kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

