TOKİ Aydın kura çekilişi CANLI YAYIN: Saat kaçta? Nereden, nasıl izlenir?

Aydınlı vatandaşların aylardır süren heyecanlı bekleyişi yarın sabah sona eriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde, Aydın merkez (Efeler) başta olmak üzere Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim gibi pek çok ilçede yapılacak konutlar için kuralar çekiliyor. 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan tören, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak verilecek. Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde yapılacak olan çekilişlerin ardından asil ve yedek isim listeleri gün sonunda e-Devlet sistemine yüklenmiş olacak. İşte TOKİ Aydın kura çekilişi canlı izleme linki ve detaylar...

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Aydın'da inşa edilecek toplam 6 bin 793 konut için kura heyecanı başlıyor. TOKİ tarafından açıklanan resmi takvime göre; Aydın TOKİ kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak. Çekilişlerin gün boyu sürmesi ve akşam saatlerine kadar tüm ilçelerin tamamlanması bekleniyor.

TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Trabzon kura çekilişini yerinde takip edemeyecek olan vatandaşlar için TOKİ, tam bir şeffaflık içerisinde dijital yayın imkanı sunuyor. Kura çekimi anlık olarak şu kanallardan takip edilebilecek:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekilişler, saat 13.30'dam itibaren kesintisiz ve sesli olarak TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

e-Devlet Üzerinden Takip: Adaylar, e-Devlet kapısı üzerindeki "Konut Şartları ve Başvuru Sorgulama" ekranından da kura sonuçlarını anlık olarak görebilecekler.

TOKİ TV ve Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve sosyal medya hesapları (X, Facebook) üzerinden de kura akışına dair anlık paylaşımlar yapılacak.

AYDĞIN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Aydın genelinde gerçekleştirilecek olan dev sosyal konut projesinde, konutların ilçelere göre dağılımı ve hak sahiplerinin işlemlerini yürüteceği bankalar netleşti. Toplamda 17 farklı noktada yükselecek projelerin detayları şöyle:

AYDIN-MERKEZ (EFELER): 2100 konut

2100 konut BOZDOĞAN: 65 konut

65 konut BUHARKENT: 40 konut

40 konut ÇİNE: 300 konut

300 konut DİDİM: 400 konut

400 konut GERMENCİK: 300 konut

300 konut İNCİRLİOVA: 300 konut

300 konut KARACASU: 50 konut

50 konut KARPUZLU: 50 konut

50 konut KOÇARLI: 550 konut

550 konut KÖŞK: 75 konut

75 konut KUŞADASI: 800 konut

800 konut KUYUCAK: 100 konut

100 konut NAZİLLİ: 950 konut

950 konut SÖKE: 750 konut

750 konut SULTANHİSAR: 80 konut

80 konut YENİPAZAR: 63 konut

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Aydın'daki 17 farklı ilçe için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları, noter onayının ardından sisteme işlenmektedir. Adaylar, isim listelerine şu kanallar aracılığıyla ulaşabilirler:

e-Devlet Sorgulama Ekranı: En hızlı yöntem olan e-Devlet kapısı üzerinden, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Başvuru Sorgulama" sekmesini kullanarak sonucunuzu anlık olarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura çekimi tamamlandıktan birkaç saat sonra tüm isim listeleri toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünde PDF dosyası olarak yayınlanmaktadır.

Kura çekimi tamamlandıktan birkaç saat sonra tüm isim listeleri toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünde PDF dosyası olarak yayınlanmaktadır. SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara, başvuru sırasında belirttikleri cep telefonu numaralarına TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.