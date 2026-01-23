CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Aydın kura çekilişi CANLI YAYIN: Saat kaçta? Nereden, nasıl izlenir?

TOKİ Aydın kura çekilişi CANLI YAYIN: Saat kaçta? Nereden, nasıl izlenir?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın etabı için beklenen gün geldi. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle, Aydın genelinde inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahipleri belirlenecek. Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak olan çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki, Aydın TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? İsim listesi ne zaman açıklanacak? İşte Aydın TOKİ canlı izleme ekranı ve kura detayları...

TOKİ Aydın kura çekilişi CANLI YAYIN: Saat kaçta? Nereden, nasıl izlenir?

Aydınlı vatandaşların aylardır süren heyecanlı bekleyişi yarın sabah sona eriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde, Aydın merkez (Efeler) başta olmak üzere Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim gibi pek çok ilçede yapılacak konutlar için kuralar çekiliyor. 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan tören, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak verilecek. Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde yapılacak olan çekilişlerin ardından asil ve yedek isim listeleri gün sonunda e-Devlet sistemine yüklenmiş olacak. İşte TOKİ Aydın kura çekilişi canlı izleme linki ve detaylar...

TOKİ Aydın kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE!

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Aydın'da inşa edilecek toplam 6 bin 793 konut için kura heyecanı başlıyor. TOKİ tarafından açıklanan resmi takvime göre; Aydın TOKİ kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak. Çekilişlerin gün boyu sürmesi ve akşam saatlerine kadar tüm ilçelerin tamamlanması bekleniyor.

👉TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE👈

TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Trabzon kura çekilişini yerinde takip edemeyecek olan vatandaşlar için TOKİ, tam bir şeffaflık içerisinde dijital yayın imkanı sunuyor. Kura çekimi anlık olarak şu kanallardan takip edilebilecek:

  • TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekilişler, saat 13.30'dam itibaren kesintisiz ve sesli olarak TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.
  • e-Devlet Üzerinden Takip: Adaylar, e-Devlet kapısı üzerindeki "Konut Şartları ve Başvuru Sorgulama" ekranından da kura sonuçlarını anlık olarak görebilecekler.
  • TOKİ TV ve Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve sosyal medya hesapları (X, Facebook) üzerinden de kura akışına dair anlık paylaşımlar yapılacak.

AYDĞIN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Aydın genelinde gerçekleştirilecek olan dev sosyal konut projesinde, konutların ilçelere göre dağılımı ve hak sahiplerinin işlemlerini yürüteceği bankalar netleşti. Toplamda 17 farklı noktada yükselecek projelerin detayları şöyle:

  • AYDIN-MERKEZ (EFELER): 2100 konut
  • BOZDOĞAN: 65 konut
  • BUHARKENT: 40 konut
  • ÇİNE: 300 konut
  • DİDİM: 400 konut
  • GERMENCİK: 300 konut
  • İNCİRLİOVA: 300 konut
  • KARACASU: 50 konut
  • KARPUZLU: 50 konut
  • KOÇARLI: 550 konut
  • KÖŞK: 75 konut
  • KUŞADASI: 800 konut
  • KUYUCAK: 100 konut
  • NAZİLLİ: 950 konut
  • SÖKE: 750 konut
  • SULTANHİSAR: 80 konut
  • YENİPAZAR: 63 konut

👉TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI izlemek için tıklayın👈

TOKİ Aydın kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Aydın'daki 17 farklı ilçe için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları, noter onayının ardından sisteme işlenmektedir. Adaylar, isim listelerine şu kanallar aracılığıyla ulaşabilirler:

  • e-Devlet Sorgulama Ekranı: En hızlı yöntem olan e-Devlet kapısı üzerinden, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Başvuru Sorgulama" sekmesini kullanarak sonucunuzu anlık olarak öğrenebilirsiniz.
  • TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura çekimi tamamlandıktan birkaç saat sonra tüm isim listeleri toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünde PDF dosyası olarak yayınlanmaktadır.
  • SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara, başvuru sırasında belirttikleri cep telefonu numaralarına TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

