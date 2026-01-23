TOKİ Kastamonu kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

Kastamonu'da sosyal konut projeleri için geri sayım, yapılan kura çekilişi ile sona erdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kastamonu etabındaki kura çekilişi noter denetiminde başarıyla tamamlandı. Merkez ilçeden Taşköprü'ye, Tosya'dan Seydiler'e kadar pek çok bölgeyi kapsayan çekilişte, binlerce başvuru arasından şanslı isimler dijital ekrana yansıdı. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ, kesinleşmiş isim listelerini e-Devlet ve resmi web sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açtı. İşte TOKİ Kastamonu kura çekiliş sonuçları...

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr adresine girerek arama kısmına "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" yazmanız yeterlidir. T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu anında görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: "www.toki.gov.tr" adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden Kastamonu ilini seçerek asil ve yedek isim listesinin tamamına PDF olarak ulaşabilirsiniz.

TOKİ KASTAMONU ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kastamonu Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Abana | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Ağlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Araç | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Azdavay | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Cide | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Çatalzeytin | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Daday | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Devrekani | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Hanönü | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu İhsangazi | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu İnebolu | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Küre | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Pınarbaşı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Seydiler | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Şenpazar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Taşköprü | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kastamonu Tosya | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın