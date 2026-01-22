Süper Loto sonuçları 22 Ocak 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto, bu hafta tamı tamına 114 milyon 476 bin 974 TL kazandırıyor. Haftanın talihlisinin belli olduğu çekilişle şans oyunu severlerden bir kişinin zengin olma hayalleri gerçeğe kavuşuyor. Her kolonda bulunan 60 numara içinden seçilen 6 rakamı tutturabilenin büyük ikramiyeye sahip olacağı Süper Loto'da, 22 Ocak 2026 Perşembe günü haftanın talihlisi ve kazanan numaralar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 21:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 21:36
Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 114 milyon lirayı aştı. Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 22 Ocak Perşembe Süper Loto sonuçları...

22 OCAK PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin 22 Ocak Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli oldu.

SÜPER LOTO 22 OCAK KAZANAN NUMARALAR

1-2-36-42-49-55

Süper Loto kazanan numaralar 22 Ocak 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

