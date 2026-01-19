İstanbul Valiliği İdari İzin Kararı | 20 Ocak İstanbul'da idari izin var mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. 20 Ocak 2026 Salı günü için idari izin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, "İstanbul'da idari izin var mı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Olumsuz hava koşullarının bugün de devam etmesi beklenirken, İstanbul Valiliği idari izin kararı verip vermeyeceği merak ediliyor. İşte detaylar...

20 Ocak 2026 Salı 00:27
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte vatandaşların gözü İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. 20 Ocak 2026 Salı günü için idari izin kararı alınıp alınmayacağını merak edenler, "İstanbul'da idari izin var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Olumsuz hava şartlarının sürmesi beklenirken, Valiliğin kamu kurumlarıyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA İDARİ İZİN VAR MI?

20 Ocak 2026 Salı günü için İstanbul Valiliği idari izin kararı şu ana kadar açıklamadı. İdari izin için valiliklerin resmi açıklamaları merak edilirken, vatandaşlar yaşadıkları illere göre duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

İSTANBUL'DA KURYELER NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı kamyonların 19 Ocak Pazartesi saat 16.00 itibariyle, kuryelerin ise 20 Ocak Salı günü saat 10.00 itibariyle trafiğe çıkış yasağı sona erecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Sosyal medya hesabından İstanbul hava durumu hakkında bilgilendirmede bulunan İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da 19.01.2026 Pazartesi havanın;

İstanbul'da hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde, akşam ve gece saatleri aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklığın 4 °C olması bekleniyor.

20.01.2026 Salı havanın;

Havanın parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 7 °C olması bekleniyor.

Hava Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir.

⚠️🌪️Rüzgar, Kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

⚠️❄️ İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

