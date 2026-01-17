Ümit Karan tutuklandı mı? Ümit Karan kimdir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika gelişmesine göre, eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden Karan’ın, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda “Ümit Karan tutuklandı mı?” ve “Ümit Karan neden gözaltına alındı?” soruları gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 22:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 12:06
Eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından "Ümit Karan neden gözaltına alındı?", "Ümit Karan tutuklandı mı?" ve "Ümit Karan kimdir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan'ın ifadesi alınırken, henüz tutuklama kararı verilmediği öğrenildi. Karan'ın, adli sürecin devamında savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Peki, Ümit Karan kaç yaşında, nereli? Ümit Karan hangi takımlarda oynadı? Ümit Karan tutuklandı mı?

ÜMİT KARAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Sabah'ın haberine göre Karan, hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Futbol kariyerine Almanya'da Hertha Zehlendorf altyapısında başlayan Ümit Karan, ardından Türkiyemspor Berlin forması giydi. Türkiye'ye transfer olarak Gençlerbirliği'nde Süper Lig macerasına adım attı.

2001 yılında Galatasaray'a transfer olan Karan, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluklarında önemli rol oynadı. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında teknik direktör Gheorghe Hagi ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld'den gelen teklifleri reddederek Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Galatasaray'a geri döndü.

2005-2006 sezonunda Galatasaray formasıyla 17 gol atarak gol krallığı yarışında yer aldı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapattı. 2006-2007 sezonunda sahalara dönen Karan, 18 Eylül 2006'da Beşiktaş'a attığı golle Süper Lig'deki 100. golünü kaydetti.

Aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta kaptan olarak sahaya çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı iki golle dikkat çekti. 2009-2010 sezonu başında Eskişehirspor'a bedelsiz transfer oldu ve 2011 yılında aktif futbol kariyerini noktaladı. Süper Lig kariyerini 136 golle tamamladı.

2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'da sportif direktörlük görevine getirildi. Ağustos 2020'de ise amatör futbola destek amacıyla Vefaspor'a sembolik olarak transfer oldu.

FUTBOLCULUK SONRASI KARİYERİ

Ümit Karan, futbolculuk kariyerinin ardından yöneticilik ve teknik direktörlük yaptı.

2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'da sportif direktör olarak görev aldı.

2016 yılında kısa süreliğine Tepecikspor'da sportif direktörlük yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2017: ABD'de Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA'yı çalıştırdı.

2018-2019: Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Takımı ligde 4. sıraya taşıyarak kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılmasını sağladı.

2020: Vefaspor teknik direktörlüğüne getirildi.

2020-2021: Menemenspor'da teknik direktörlük yaptı ve sezon sonunda görevden ayrıldı.

