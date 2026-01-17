amazan ve Kurban Bayramı’nda verilen emekli bayram ikramiyesi bu yıl kaç TL olacak, belli oldu mu?

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, 2026 yılı için yeniden merak konusu oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli bayram ikramiyesi bu yıl kaç TL olacak, belli oldu mu? sorusu hem yeni emekliler hem de mevcut emekliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesi için bu yıl iki farklı zam formülü ön plana çıkıyor. İlk senaryoda, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının ikramiyeye yansıtılması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre ikramiye tutarı yaklaşık 4.700 – 4.800 TL seviyesine ulaşabiliyor. İkinci senaryoda ise sosyal destek kalemlerinde olduğu gibi 5.000 TL veya 5.500 TL gibi yuvarlak bir rakam üzerinde uzlaşılması öngörülüyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli bayram ikramiyesi bu yıl kaç TL olacak, belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılına girilmesiyle birlikte SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları netleşti. Yapılan düzenlemeye göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında artış uygulanacak. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda en düşük emekli maaşı da yüzde 18,48 oranında yükseltildi.

Maaş zamlarının belli olmasının ardından gözler bu kez emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak hayata geçirilen bayram ikramiyesi, geçen yıl yapılan artışla 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yılda ikramiyenin ne kadar olacağı ise emeklilerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Kulis bilgilerine göre, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyeler için iki farklı rakam üzerinde duruluyor. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6'lık zam oranı esas alındığında, bayram ikramiyesinin yaklaşık 4.744 TL seviyesine çıkması hesaplanıyor.

Ancak ekonomi yönetiminin masasında yalnızca bu rakam bulunmuyor. Edinilen bilgilere göre, ikramiyelerin 5.000 TL ya da 5.500 TL seviyesine yükseltilmesi de değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor. Kulislerde 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade edilirken, nihai kararın yapılacak bütçe etki analizi sonrasında verilmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, bayram ikramiyelerinde olası artışın bütçeye getireceği yükü ayrıntılı şekilde hesaplıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali tabloya göre hükümetin, Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine ilişkin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.