Ziraat Türkiye Kupası
Milyonların gözü bu tarihte: Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonların gözü bu tarihte: Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarına 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılan zamların ardından, 14 günlük maaş farklarının ne zaman ödeneceği en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Zamlı maaşların 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatmasının ardından, katsayı artışından kaynaklanan maaş farkları için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zam farklarının, ayın ortasından sonra belirlenen takvim dahilinde hesaplara aktarılması bekleniyor. İşte derece, kademe ve unvana göre değişiklik gösteren 2026 memur maaş farkı hesaplama ve ödeme takvimine dair tüm detaylar.

Milyonların gözü bu tarihte: Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur zammının netleşmesiyle birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için 'fark ödemesi' mesaisi başladı. 15 Ocak'ta alınan ilk zamlı maaşların ardından, 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki süreyi kapsayan katsayı artış farkları, milyonlarca hak sahibi tarafından heyecanla takip ediliyor. Genellikle ana maaş ödemelerinden kısa bir süre sonra gerçekleştirilen bu ek ödemeler, memurun unvanına ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Peki, 2026 memur maaş farkı nasıl hesaplanır ve ödemeler hangi gün yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklisi için maaş zam farkı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Memurlar için 14 günlük fark ödemesinin, genellikle maaş ödemesini takip eden hafta içerisinde veya ay sonuna doğru yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

ÖDEMELER TEK SEFERDE Mİ YATACAK?

Genellikle memur maaş farkları, ana maaştan ayrı bir bordro (ek bordro) olarak düzenlenir. Banka hesaplarına da ana maaş ödemesinden bağımsız bir şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği takvim çerçevesinde tek seferde yansıtılır. Emekli memurlar için ise bu süreç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ayrıca ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilir.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memur maaş farkları, sadece ana maaş üzerinden değil; memurun unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergeleri gibi birçok bileşenin yeni katsayılarla çarpılması sonucu ortaya çıkar. Hesaplama sürecinde şu adımlar izlenir:

Katsayı Farkı: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni mali ve sosyal haklar genelgesi uyarınca; maaş katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı arasındaki eski ve yeni farklar belirlenir.

Memur, emekli maaş farkı hesaplama

Unvan ve Derece Etkisi: 1/4 derecesindeki bir öğretmen ile 9/1 derecesindeki bir memurun alacağı fark, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları nedeniyle farklılık gösterir. Derece ve kademe ne kadar yüksekse, 14 günlük fark tutarı da o oranda artar.

Gösterge Rakamları: Aylık gösterge, ek gösterge, taban aylık ve kıdem aylığı gibi kalemlerin yeni katsayılarla çarpımından elde edilen tutardan, eski katsayılarla alınan tutar çıkarılır. Kalan miktar, 1 Ocak - 14 Ocak dönemine tekabül eden "zam farkı" olarak haneye yazılır.

