Milyonların gözü bu tarihte: Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur zammının netleşmesiyle birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için 'fark ödemesi' mesaisi başladı. 15 Ocak'ta alınan ilk zamlı maaşların ardından, 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki süreyi kapsayan katsayı artış farkları, milyonlarca hak sahibi tarafından heyecanla takip ediliyor. Genellikle ana maaş ödemelerinden kısa bir süre sonra gerçekleştirilen bu ek ödemeler, memurun unvanına ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Peki, 2026 memur maaş farkı nasıl hesaplanır ve ödemeler hangi gün yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklisi için maaş zam farkı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Memurlar için 14 günlük fark ödemesinin, genellikle maaş ödemesini takip eden hafta içerisinde veya ay sonuna doğru yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÖDEMELER TEK SEFERDE Mİ YATACAK?

Genellikle memur maaş farkları, ana maaştan ayrı bir bordro (ek bordro) olarak düzenlenir. Banka hesaplarına da ana maaş ödemesinden bağımsız bir şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği takvim çerçevesinde tek seferde yansıtılır. Emekli memurlar için ise bu süreç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ayrıca ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilir.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memur maaş farkları, sadece ana maaş üzerinden değil; memurun unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergeleri gibi birçok bileşenin yeni katsayılarla çarpılması sonucu ortaya çıkar. Hesaplama sürecinde şu adımlar izlenir:

Katsayı Farkı: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni mali ve sosyal haklar genelgesi uyarınca; maaş katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı arasındaki eski ve yeni farklar belirlenir.

Unvan ve Derece Etkisi: 1/4 derecesindeki bir öğretmen ile 9/1 derecesindeki bir memurun alacağı fark, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları nedeniyle farklılık gösterir. Derece ve kademe ne kadar yüksekse, 14 günlük fark tutarı da o oranda artar.

Gösterge Rakamları: Aylık gösterge, ek gösterge, taban aylık ve kıdem aylığı gibi kalemlerin yeni katsayılarla çarpımından elde edilen tutardan, eski katsayılarla alınan tutar çıkarılır. Kalan miktar, 1 Ocak - 14 Ocak dönemine tekabül eden "zam farkı" olarak haneye yazılır.